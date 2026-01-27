沒補習就聽不懂… 南韓40%高中生「想放棄數學」、殺手考題成關鍵

圖為2025年11月13日，南韓大學入學測驗，有母親擁抱應試的兒子。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/27）報導，最新調查顯示，南韓高達40%的高中學生表示，想要放棄數學，連學校教師都指出，如果學生沒接受補習，很難理解學校課程，也無法應對大學入學測驗的「殺手考題」。

據《朝鮮日報》報導，南韓國會議員姜景淑今天召開記者會，公布教育公民團體的調查結果，該報告於去年11月，對全國6356名學生、294名教師進行調查，在全國學生當中，表示「想放棄數學」的比例，達到30.8%。

若依不同階段來看，想放棄數學的比例，小學六年級為17.5%，國中三年級為32.9%，高中二年級則高達40%，換句話說，隨著年紀增加，學生們對數學的心理負擔與挫折感也提高。

詢問學生想放棄數學的原因，主要為「數學題目難度過高」（42.1%），但詢問教師「學生放棄數學主因」，教師大多認為，關鍵是「累積性的學習缺口」（44.6%）。

受調查教師當中，80.7%表示數學放棄現象「非常嚴重」，對於預防措施，教師們偏好「因材施教的小組教學」（39%），其次為「擴大基礎學習能力」（23.3%），以及「降低學測與校內測驗的難度」（13.7%）。

同份調查指出，超過一半（64.7%）的學生會接受數學補習，且高達85.9%的學生曾進行「超前學習」，在學校教師當中，也有超過6成認為，學生為了理解學校課程，「有必要接受補習」，在高中教師當中，更有7成認為，如果學生沒有額外補習，很難應對大學入學測驗的「殺手考題」（超高難度題目）。

