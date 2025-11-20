沒要撤離PC！PlayStation團隊澄清「仍在加快移植速度」，本家遊戲最快縮短到半年

日前 PlayStation 第一方遊戲登陸 PC 平台的策略，傳聞將會重新回到自家主機獨佔策略，PC 版則是要等上更多年，引起社群激烈討論。而最近 PlayStation 團隊的官方人員在訪談中提到，他們完全沒有收到「重回獨佔」或「撤離 PC」的通知，反而索尼遊戲移植 PC 的速度越來越快。

新作最快會縮短到半年就上 PC。（圖源：羊蹄山戰鬼）

根據媒體人 Detective Seeds 訪問 PlayStation 的 2 名 Alex Coultate 團隊成員，被問到關於索尼撤離 PC 的傳聞時，兩人都表示「完全沒收到通知」。接著提到索尼一直都在大力拓展不同國家的市場，因為仍有許多國家還是以 PC 或是掌機為主，所以他們需要去迎合消費者。

廣告 廣告

當然，遊戲主機仍然是索尼的首要目標，但現在 PlayStation 團隊也正在縮短遊戲移植到 PC 平台的時間。可能是 1 年時間，但也會看到一些遊戲在 6 到 8 個月後，也就是主機遊戲熱度還在的時候就登上 PC。其中他們兩人除了透露團隊在為下一代主機 PS6 努力準備外，還暗示在 PS6 推出之前，會有一些玩家肯定會喜歡的東西即將到來。