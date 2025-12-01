沒要跟你和平！共軍擴建5軍事據點 林楚茵：國民黨還嫌「保命錢」太貴？

記者李鴻典／台北報導

總統賴清德日前宣示，預計在未來8年推動近1.25兆元國防特別預算，引發藍營質疑，國民黨主席鄭麗文還稱「賴總統，您在玩火」。民進黨立委林楚茵今（1）天表示，鄭麗文幫誰站台，就是一脈相承替侵略者背書！

林楚茵指出，陸委會最新季報證實，中共根本沒要跟你和平，衛星圖清楚拍到共軍在東部沿海大規模擴建5大軍事據點。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

林楚茵說，共軍蓋基地朝台灣，國民黨嫌「保命錢」太貴？數字會說話，衛星圖騙不了人！她指出，陸委會最新季報證實，中共根本沒要跟你和平，衛星圖清楚拍到共軍在東部沿海大規模擴建5大軍事據點：

1.上海浦東海軍基地

2.浙江樂清灣海軍設施

3.福州長樂國際機場

4.廈門大嶝島翔安國際機場

5.漳浦直升機基地

從北到南，沿著台灣海岸線部署、衝著台灣來的！但當敵人在家門口磨刀霍霍，鄭麗文卻批1.25兆國防特別預算「寅吃卯糧」、換不來安全？林楚茵開轟國民黨不要恥「中共傳聲筒」又「偷換概念」嚇唬民眾！

鄭麗文說，賴總統的一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。（圖／翻攝畫面）

林楚茵說明，1.25兆國防特別預算是「分8年編列」，平均一年僅1562.5億，保衛國家的必要投資，你們嫌貴？反觀藍白陣營隨便一花、一挖都比這個還多！

❌ 聯手花11億辦無效力的核三公投！

❌ 亂修財劃法，無理由重北輕南，企圖挖走4676億！

❌ 急推「不在籍投票」，不僅有資安疑慮，更恐衍生龐大花費！

藍營亂花國庫錢毫不手軟，救命錢卻斤斤計較？林楚茵強調，國民黨要搞清楚因果關係，台海威脅源於中國的侵略野心，而非台灣的自我防衛！鄭麗文「棄械求和」的鴕鳥心態，若賠掉台灣的自由與主權，才是真正的禍延子孫！

