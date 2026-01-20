沒訊號也能呼救！從阿蘇山空難到荒野車禍 iPhone「車禍偵測」全解析

生活中心／程正邦報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣遊客。（圖／讀者提供）

日本熊本縣阿蘇山今日（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣遊客。搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客持有的 iPhone 在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項科技不僅在阿蘇山的濃霧中成為指路明燈，在全球各地也已多次從車禍現場拯救失去意識的生命。

日本網友觀察，阿蘇火山博物館的火山口即時影像，有拍到疑本次失聯直升機冒煙墜毀的瞬間。（圖／翻攝自X）

救命原理：四大感測器聯手「主動呼救」

根據《哈芬登郵報》與專業救難人員解析，iPhone 14 之後的所有機型均配備這項安全核心。其運作並非只靠單一數值，而是結合四種精密感測器：

* 加速度計與陀螺儀：偵測載具劇烈旋轉或高達 256g 的極端衝擊力。

* 氣壓計：感測衝擊瞬間產生的氣壓變化（如飛機失事或氣囊爆開）。

* 麥克風：辨識出撞擊瞬間特有的巨大毀滅聲響。

當偵測到嚴重事故，手機會先跳出 10 秒警示，若使用者無反應，會再進入 30 秒倒數，隨後自動撥打當地緊急電話（如 119 或 911），並傳送精確的 GPS 座標。即便身處無電信訊號的偏遠地區，也能透過衛星發送緊急 SOS，確保求救訊息不中斷。

夢多、巴鈺曾坐直昇機俯瞰阿蘇火山大呼值得。（圖／TVBS提供）

具體救命案例：從荒野車禍到浴室失足

這類自動化功能在現實中已有多次成功爭取「黃金救援時間」的案例：

* 美國加州：偏遠山區墜崖（2022年）

一對情侶開車墜入 90 公尺深的峽谷，兩人當場重傷。由於地處收訊死角，傷者的 iPhone 14 透過衛星功能自動報案，救援直升機依據座標精準吊掛送醫。

* 美國佛州：深夜返家嚴重車禍（2023年）

一名民眾從迪士尼樂園返家途中遭遇猛烈撞擊昏迷，iPhone 第一時間通知 911 並將定位發給緊急聯絡人。西奈山醫院護理師切蒂（Mia Cetti）感嘆：「當人失去意識時，這幾分鐘的主動呼救就是生與死的界線。」

* 台灣台北：獨居長者浴室重摔（2023年）

除了手機，Apple Watch 的「跌倒偵測」亦立大功。一名長者在浴室重摔昏迷，手錶感測到「嚴重跌倒」後自動報案，成功讓警消破門救回正處於腦出血關鍵期的老人家。

阿蘇山失事靠它定位！過去多起車禍和山難意外，也靠iPhone「自動報案」功能從死神手中搶人。（圖／翻攝蘋果官網）

救難人員心聲：誤報風險遠小於「漏掉人命」

雖然過往曾傳出玩雲霄飛車引發誤報，但擁有 20 年經驗的消防工程師查維茲（Antonio Chavez Jr.）表示，這項功能提供的 GPS 座標極其精準。急救技術員克溫（Finn Kerwin）也直言，在偏鄉地區的事故若沒目擊者，很難被發現，「比起誤報的麻煩，我更擔心漏掉任何一個真實的悲劇。」

當IiPhone偵測到嚴重事故，手機會先跳出 10 秒警示，若使用者無反應，會再進入 30 秒倒數，隨後自動撥打當地緊急電話（如 119 或 911），並傳送精確的 GPS 座標。即便身處無電信訊號的偏遠地區，也能透過衛星發送緊急 SOS，確保求救訊息不中斷。。（圖／翻攝蘋果官網）

專家提醒：旅遊前必備的 2 項設定

1. 開啟自動撥號：進入「設定」>「 SOS緊急服務」> 開啟「發生嚴重撞擊後撥打電話」。

2. 善用醫療卡：克溫建議務必填寫血型與過敏史。當醫護趕抵現場時，即便患者昏迷，也能透過鎖定螢幕讀取醫療資訊，做出正確的搶救決策。

阿蘇山搜救行動目前仍在持續，希望能藉由科技爭取到的每一秒，為受困的台灣旅客帶回平安消息。

iPhone「車禍偵測」詳細設定和操作說明，請看蘋果官網介紹：https://support.apple.com/zh-tw/104959

