沒訊號裝備又掉光 男攀百岳墜谷困冰崖16小時 全靠1巴掌大神器活命

一名29歲新加坡男日前獨自攀爬品田山，遭遇山難裝備又掉光，靠著衛星神器奇蹟獲救。（圖／中視新聞）

冬季登山相當危險，尤其百岳縱走更是一點都不能鬆懈。近日新竹一名登山客攀爬品田山時發生山難，疑似因為積雪路面濕滑，導致墜谷受困在冰崖，裝備還掉光，沒有訊號的情況下，全靠一台僅有巴掌大的「救命神器」奇蹟獲救。

這名新加坡籍的29歲登山客，日前獨自攀登台灣十峻之一、武陵四秀之首、海拔3524公尺的品田山，但爬到品田斷崖時，天候太過惡劣，遭遇到大雪，不慎失足滑落，不僅裝備掉光光，就連手機也沒了，加上沒有訊號，就這樣受困長達16小時。

男子靠著衛星通訊器，成功讓搜救員定位找到人，順利救上來。（圖／中視新聞）

最終這名登山客靠著僅有巴掌大小的SOS衛星通訊器，按下按鈕後，成功讓搜救隊定位，找到失足地點，多和合力吊掛繩索，將男子從谷底拉上來，並用黑鷹直升機送下山就醫，奇蹟保住性命。

新竹縣消防五峰分隊長黃健原表示，這款衛星通訊器容易購買，透過低軌道衛星追蹤裝置，能在沒有訊號的山區或偏遠地帶提供雙向簡訊、GPS定位回傳座標，還能同時通知當地救災單位與緊急聯絡人，讓搜救員能馬上抓到人的位置，充滿電的狀況下續航力可達14天，是攀爬百岳必備物品之一。

此外，若遇到山難，身上有手機但是沒有訊號的情況下，可嘗試撥打112，會自動找尋電信轉接報案。但攀爬百岳相當危險，盡量還是要結伴同型，才能確保安全。

