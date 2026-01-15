沒認出來+1！郭忠祐演《豆腐媽媽》反差太大 驚傳與宮美樂組CP「有床戲畫面」？

四季線上/林佩玟報導

女星宮美樂在民視八點檔《豆腐媽媽》劇中飾演「萬珍珍」是豆腐家族的小公主，也是全家大小的貼心小棉襖，有她在的地方就有滿滿的歡笑，角色非常討喜又可愛。而男星郭忠祐在該劇裡，則演出有社交恐懼症的電競天才「李文和」，兩人因各自的哥哥與姐姐結婚，將同住在一個屋簷下，宮美樂自爆「萬珍珍」和「李文和」將擦出愛火？

宮美樂《豆腐媽媽》是豆腐家族的小公主，角色非常討喜又可愛。

郭忠祐這次挑戰沉默寡言的角色，從造型到表演方式，完全不同與以往他在螢光幕前唱歌的樣子。他笑說之前開演唱會時，可能因化比較濃的妝，在台上宣傳《豆腐媽媽》也有參與演出，這時台下有些觀眾突然一陣騷動，原來是沒有認出「李文和」就是郭忠祐演的，驚呼本人與角色之間反差太大，同時也代表郭忠祐將角色詮釋得非常到位。

郭忠祐《豆腐媽媽》演出有社交恐懼症的電競天才「李文和」

角色不同於郭忠祐的歌手模樣，觀眾認不出《豆腐媽媽》他也有演/翻攝郭忠祐FB

宮美樂、郭忠祐被問及在《豆腐媽媽》接下來會不會有床戲，兩人先是「哇~」倒吸了一口氣，坦言至今都沒有演過床戲，郭忠祐甚至連吻戲也沒有過，並透露可能過去導演知道他對吻戲比較害怕，所以都放過他，這時宮美樂直言「那也不一定！」，接著表示也許未來兩人可能會發展出更多更有趣的火花，「可能是一對好朋友...還是一對情侶…？」邀請觀眾繼續鎖定，網友們也對宮美樂和郭忠祐若配對成「文珍CP」舉雙手贊成。

郭忠祐《豆腐媽媽》配對宮美樂

