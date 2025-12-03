沒誘導統一？洪健益酸吳宗憲：幫鄭麗文洗地

國民黨立委吳宗憲。（圖：吳宗憲臉書）

國民黨中常委、其配偶具中國籍身分的何鷹鷺，日前在多支抖音影片中提到「早日統一」等言論，遭黨內停止職務後，隨即宣布退黨，並指稱國民黨主席鄭麗文「誘導他人講統一」。對此，國民黨立委吳宗憲1日表示，自他接任文傳會主委以來，已完整檢視鄭麗文近半年至一年間的所有公開說法，從未見到任何可能使人「被騙」或遭誘導的內容，因此難以理解何鷹鷺所稱「被誘導」的說法。民進黨台北市議員洪健益則回應，吳宗憲此番發言等同替鄭麗文「洗地」，國民黨應更清楚對外表態立場。

洪健益2日在政論節目《新聞面對面》中指出，他在市議會質詢台北市長蔣萬安時，詢問蔣未來赴雙城論壇將如何表述立場。撇開蔣對部分問題避重就輕的段落，洪認為蔣的回答仍值得肯定，至少蔣萬安敢直言：「我是中華民國台北市的市長，我也是台灣人。」洪強調，這樣的立場與鄭麗文並不相同。





洪健益進一步批評，國民黨目前的作法是在「合理化洗地」。針對吳宗憲對何鷹鷺事件的說法，洪提醒，吳宗憲過去曾任檢察官，卻只說自己支持所謂「一中憲法」，問題是這指的是中華人民共和國憲法，還是中華民國憲法？其中牽涉「一國兩區」等重大政治與法律意涵；在此情況下，即使吳身為法律人，也無法替鄭麗文提供清楚答案。





洪健益也提到，對中共而言「打不如買、買不如拐」，如今看起來「最好騙的就是鄭麗文」。他批評鄭麗文在拜吳石、公開喊出「我們是中國人」引發爭議後，至今選擇噤聲、不再回應。他並直言，中共遲遲未對台動武，並非不想打，而是多次兵推下台灣勝算仍高。





洪健益表示，兵推範圍涵蓋台灣現有各項武器與防衛條件，因此國防預算需要達到1.25兆元，目的就是強化自我防衛能力。他呼籲國民黨應清楚對外表態，「應該告訴中國大陸，我們是一邊一國；中國若要和談，就不要對台動武，應尊重台灣。」