沒誠意？揭藍白選新北演哪齣 張益贍：怎都要問台北市長？

論壇中心／董思旻報導

民眾黨兩個太陽再度合體，柯文哲、黃國昌兩任黨主席一同上直播，柯文哲除了點名黃國昌「2月1日以後你要自己選、帶議員」，更鬆口「自動請纓要去住南部」，為藍白合布局再掀震撼彈。

外界矚目新北市長選戰，李四川似乎預備參選，而黃國昌之前在鄭黃會曾說，若男主角不是他，將會到第一線大力輔選，如今柯文哲直接表明，要「黃國昌自己選，還要帶議員」，等於不給他退路。

對此，前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目中分析，李四川有板橋阿嬤，還說要問過蔣萬安，現在黃國昌也有土城阿北叫他出來，質疑為何藍白要選新北的，都要問過前後任台北市長，難道是把新北市民看作矮人一截嗎？另外，柯文哲不管要選南部哪個縣市，面對一審被判有罪的機率高，若選上就要停職，最後又是副市長代理，張益贍控選民投的反而是副市長，籲柯先面對司法再參選。

原文出處：土城阿北點名黃國昌參戰？張益贍揭藍白選新北套路：為何都要問台北市長？

