沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務
民進黨立委賴瑞隆的兒子日前被爆出校園霸凌同學，引發各界嘩然，今（7）日下午召開記者會，除了再次向女同學及家長致歉外，並提到已安排孩子轉學及帶他去看心理醫師的後續處置。期間被問到是否繼續競選的行程，賴瑞隆回應，「現階段就是先處理孩子的問題，做為一個公眾人物，還是會努力為人民服務，誠實的面對及檢討改進，我會繼續努力」。
賴瑞隆在記者會上提到，他再次以孩子父親的身分，向女同學及其父母親致上最深的歉意，並當眾表示「對不起」。賴瑞隆還說，昨天和前天他兩度前往學校，希望能透過校方當面向女童家長表達歉意，可惜未能如願，至於女童媽媽提出的3項訴求，包括觀看錄影帶、與他們妥善溝通，以及確保其孩子的狀況，他都全力做到。
至於兒子的情況，賴瑞隆表示，決定孩子在學期末前不會再上學，將留在家中並由家人陪伴照顧，同時也讓孩子離開該學校，確保未來不會再與女童有任何接觸。另外，週五晚上已帶孩子去看心理醫師，未來也將持續陪同孩子接受心理治療，賴瑞隆坦言，確實發現孩子有些異常狀況，未來會持續尋求專業心理醫師協助改善。強調會陪伴孩子成長，並會持續與孩子溝通「先動手就是不對」的行為。
另外，賴瑞隆也針對一些網路傳聞進行澄清，他駁斥孩子在「前一個學校就有霸凌行為」及「是一個有前科的霸凌集團孫子」等說法，並強調這些訊息「並不真實」，且其前一個學校已正式對外說明「沒有所謂的霸凌事件」或「霸凌集團孫子」。他認為這些不正確訊息的傳播，對一個8歲孩子已造成「相當大的傷害」，將孩子「妖魔化」是不應該的。他身為父親有責任教養孩子，對於孩子做錯的地方會教導，但對於不實訊息對孩子的傷害，也必須站出來保護他。
最後賴瑞隆再次向女同學和家長道歉，希望能當面向他們說聲「對不起」，表達歉意。做為一個公眾人物，自己還是會努力為人民服務，誠實的面對和檢討改進，他會繼續努力。
現場記者問到，後續是否會繼續競選的行程？賴瑞隆回應，現在最重要的工作還是處理孩子的問題，因為這件事情，不只是女同學和家長，現在最重要的就是讓所有的孩子們，都能夠回到正常的生活，沒有壓力、而是健康快樂的學習環境最重要，現在沒有任何事情比這件事情更重要。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
