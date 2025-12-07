沒說退選！ 賴瑞隆先處理孩子問題：會努力為人民服務

民進黨立委賴瑞隆的兒子日前被爆出校園霸凌同學，引發各界嘩然，今（7）日下午召開記者會，除了再次向女同學及家長致歉外，並提到已安排孩子轉學及帶他去看心理醫師的後續處置。期間被問到是否繼續競選的行程，賴瑞隆回應，「現階段就是先處理孩子的問題，做為一個公眾人物，還是會努力為人民服務，誠實的面對及檢討改進，我會繼續努力」。

民進黨立委賴瑞隆7日下午召開記者會說明兒子涉嫌校園霸凌的情況。（圖／中天新聞）

賴瑞隆在記者會上提到，他再次以孩子父親的身分，向女同學及其父母親致上最深的歉意，並當眾表示「對不起」。賴瑞隆還說，昨天和前天他兩度前往學校，希望能透過校方當面向女童家長表達歉意，可惜未能如願，至於女童媽媽提出的3項訴求，包括觀看錄影帶、與他們妥善溝通，以及確保其孩子的狀況，他都全力做到。

至於兒子的情況，賴瑞隆表示，決定孩子在學期末前不會再上學，將留在家中並由家人陪伴照顧，同時也讓孩子離開該學校，確保未來不會再與女童有任何接觸。另外，週五晚上已帶孩子去看心理醫師，未來也將持續陪同孩子接受心理治療，賴瑞隆坦言，確實發現孩子有些異常狀況，未來會持續尋求專業心理醫師協助改善。強調會陪伴孩子成長，並會持續與孩子溝通「先動手就是不對」的行為。

賴瑞隆過程中一度哽咽落淚。（圖／中天新聞）

另外，賴瑞隆也針對一些網路傳聞進行澄清，他駁斥孩子在「前一個學校就有霸凌行為」及「是一個有前科的霸凌集團孫子」等說法，並強調這些訊息「並不真實」，且其前一個學校已正式對外說明「沒有所謂的霸凌事件」或「霸凌集團孫子」。他認為這些不正確訊息的傳播，對一個8歲孩子已造成「相當大的傷害」，將孩子「妖魔化」是不應該的。他身為父親有責任教養孩子，對於孩子做錯的地方會教導，但對於不實訊息對孩子的傷害，也必須站出來保護他。

最後賴瑞隆再次向女同學和家長道歉，希望能當面向他們說聲「對不起」，表達歉意。做為一個公眾人物，自己還是會努力為人民服務，誠實的面對和檢討改進，他會繼續努力。

至於是否退出高雄市長選舉賴瑞隆表示身為公眾人物還是會持續為人民服務。（圖／中天新聞）

現場記者問到，後續是否會繼續競選的行程？賴瑞隆回應，現在最重要的工作還是處理孩子的問題，因為這件事情，不只是女同學和家長，現在最重要的就是讓所有的孩子們，都能夠回到正常的生活，沒有壓力、而是健康快樂的學習環境最重要，現在沒有任何事情比這件事情更重要。

