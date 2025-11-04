「沒說過語錄」成真 山本由伸奪冠慶典高喊：輸不是選項！

道奇慶祝封王，山本由伸用英語說出名句「輸不是選項！（Losing isn’t an option）」。圖／翻攝自MLB YouTube

世界大賽MVP山本由伸在道奇隊的冠軍慶祝活動上，用英文向滿場球迷和隊友致謝，讓全場為之沸騰。山本由伸拿起麥克風，用英語強而有力地說：「你知道嗎？輸不是選項！（Losing isn’t an option）」，此話一出，讓在後方觀看的隊友們全都笑了出來，場內氣氛嗨到最高點。

事實上，這句「輸不是選項」廣為流傳，但它最初僅是山本由伸過去在記者會上所說的「負けるわけにはいかない」（不能輸）一句話的「意譯」版本。這次是山本由伸首度親口「認證」並說出這個英文金句。

由於山本由伸在季後賽超人般的表現，在社群媒體上，許多網友將他實際的發言、或經轉譯的語錄，集結成「山本由伸沒說過的語錄」，並引發熱烈迴響。當山本由伸真的在公開場合說出這句話時，社群留言紛紛表示：「他這次真的說了！」「『沒說過語錄』正式成真一條！」



