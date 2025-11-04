沒講台語錯了嗎？一沐日店員「國語念草仔粿」掀戰 官方回應了

生活中心／陳慈鈴報導

一沐日台灣味濃厚，深受許多消費者喜愛。（圖／記者陳慈鈴攝影）

前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）被爆出婚內出軌藝人王子（邱勝翊），國民手搖飲「一沐日」也因為飲料品項諧音被捲入其中，但該品牌被未藉機大肆行銷，直接收割一波好感度。近日有網友就發現，一沐日店員在點餐的時候，以國語複述點餐內容，質疑內部教育訓練不足；對此，一沐日官方也出面回應了。

一名網友於《Threads》分享在一沐日消費的經驗，無法理解怎麼會有店員把「草仔粿」唸成「ㄘㄠˇㄗㄞˇㄍㄨㄛˇ」、 「粉粿」唸成「ㄈㄣˇㄍㄨㄛˇ」。他表示菜單上還附了台羅拼音，客人點餐也講台語，結果店員重述的時候還是唸華語，'他忍不住納悶，「員工教育訓練的時候沒有強調一下嗎？」

廣告 廣告

此文一出，隨即引起熱議。網友紛紛表示，「有差嗎」、「他也可能是怕說得不標準，到時候又被拿到脆上說，怎麼會有人台語這麼爛還硬要唸」、「如果一沐日趁這些品項推出時，把草仔粿、粉粿的傳統唸法跟文化放進教育訓練，我覺得會是很有意義的事！」

這篇貼文也釣出一沐日官方親自回應，表示不是每個夥伴都有台語做為生活語言，並提到目前大多數的年輕人都還是以國語為主要溝通，就像要求原住民、客家人說台語一樣，國語溝通是最大眾的溝通方式！針對網友的建議，他們會多鼓勵夥伴以台灣味的方式來說飲品，但是不會強迫夥伴，非常感謝建議。

更多三立新聞網報導

普發現金1萬「直接歸0」！一票人含淚點頭：還沒拿到就沒了

鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐

1人中鏢全家遭殃！醫曝H3N2「流感傳染力強」：嚴重恐多重器官衰竭

粿粿認了！哭曝「iPad私人內容」被范姜彥豐抓包 律師一句話曝離婚關鍵

