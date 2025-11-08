沒證照私自料理！大啖河豚水炊鍋 廣島3長者中毒送醫

日本廣島市保健所7日發表一起因食用由「無證照人員」調理的河豚而發生食物中毒事件。經調查，有民眾在釣到河豚後，明明沒有處理河豚的證照竟私自料理還邀朋友一同品嚐，導致3名長者身體不適送醫。

廣島市有3人食用河豚中毒。 （示意圖／unsplash）

根據日媒《TBS電視台》報導，當地時間7日下午2時左右，廣島市內一家醫院的醫師向保健所通報，指稱「有疑似因河豚而中毒的病患住院」。

保健所調查發現，該名住院患者於本月2日晚間，在友人家中食用了由2名朋友料理的河豚大餐，包括含有河豚皮和骨頭的水炊鍋和雜炊。據悉，河豚的來源是患者友人先前釣獲後冷凍保存的。但負責料理河豚的2人皆未持有處理河豚所需的「河豚處理者」證照。

廣告 廣告

保健所表示，當日共有5人一同享用這些料理，其中有3名年齡介於70至80多歲的長者在食用後出現頭暈、舌頭及手腳麻痺等症狀。隨後有2人被緊急送往醫院治療，其中一名80多歲的長者需住院治療。

目前患者的情況已好轉。據判斷，上述這些症狀可能是由河豚的毒素「河魨毒素」（Tetrodotoxin）所引起。廣島市保健所也呼籲民眾，「非專業人員調理河豚非常危險，請絕對不要嘗試」。

延伸閱讀

「賴清德的意志很清楚！」 林岱樺喊：會有公平公正公開初選

力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業

高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光