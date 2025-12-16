沒讓行人遭警方重罰6千元！駕駛靠「以20公分之差」勝訴…成功撤單

記者陳弘逸／台中報導

台中市男子開車因未禮讓行人，遭警方攔停開罰6000元罰單，須參加道路交通安全講習；但他實際測量，主張有313公分，已超過3公尺，應不構成違規，提起行政訴訟勝訴。(圖／翻攝畫面)

台中市王姓男子去年開車因未禮讓行人，遭警方攔停開罰6000元罰單，須參加道路交通安全講習；但他實際測量，主張有313公分，已超過3公尺，應不構成違規，提起行政訴訟，訴請撤銷原處分；經法院勘驗相關證據，認定距離為320公分，已超過3公尺，確認不構成違規，撤銷原處分，300元訴訟費由台中市交通事件裁決處負擔，可上訴。

判決指出，王男於2024年12月23日8時45分許，開車行經台中市北區日興街與文化街交岔路口，因行經行人穿越道有行人穿越時，沒暫停讓行人先行通過，遭值勤員警當場攔停開罰，裁罰6000元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

王男實際測量，行人與車輛之間距離約為313公分，已超過3公尺，應不構成違規，因此提起行政訴訟，訴請撤銷原處分。

台中市交通事件裁決處依據證影像，主張雙方隔僅有3個白色枕木紋與2個枕木紋間隔的距離，僅僅有280公分，違規事實明確。

法官當庭勘驗採證影像結果，確認車輛與行人相距約3個枕木紋與2.5個枕木紋間隔的距離，函詢交通局，行人穿越道固定寬達40公分，枕木紋間隔達80公分，經計算距離為320公分，已超過3公尺。

法院審理後，認定不構成「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」違規，訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許，300元訴訟費用由台中市交通事件裁決處負擔。

