沒豬肉可賣攤販怎辦？老闆改行賣「這個」 畫面曝光笑翻：有肉味

有豬肉攤沒生意可做，乾脆直接「轉行」賣衣服。（圖／中視新聞）

台中爆發非洲豬瘟，導致全台豬肉禁宰禁運，至今已長達半個月，行政院將在今天（5日）由院長卓榮泰宣布7日是否解禁，此次禁運也讓不少商家受牽連，包括主打豬肉的餐飲店直接宣布休息，豬肉攤販則「跳槽」改賣衣服，讓網友笑翻有肉味。

根據中視新聞實地查訪菜市場，許多豬肉攤商沒肉可賣，有的直接打烊，但也有攤商改賣雞肉維生，甚至還有人直接跳槽到旁邊的雞肉鋪「當臨時工」。但其中一攤豬肉攤最為逗趣，因為本該掛著一串又一串豬肉的攤位，竟然搖身一變，變成了賣衣服的攤位，上面掛著3、40件衣服任人挑選。

只見該攤位鋪張墊子，上面掛滿了上衣、背心，還有許多飾品。琳瑯滿目的衣服，卻也意外吸引到來逛市場的婆婆媽媽們眼球，紛紛在豬肉攤挑選自己看上的衣服，逗留了數十分鐘。

不少人笑說，這樣衣服難道不會有肉味嗎？攤商也笑著解釋，指出衣服拿出來賣之前都有兔別消毒過，應該是不會啦。另外也有跳槽改當雞肉攤的老闆娘苦中作樂，表示自己改行了，「沒辦法啊，因為要生活」。也有豬肉攤則是選擇短期轉租，租給其他攤商做生意，感嘆說就算沒做生意，租攤位的錢還是要照付，只能想辦法多賺點錢啦。

10月22日台中梧棲某養豬場爆發非洲豬瘟案，經過多天調查後，中央研判是個案，但豬農父子涉嫌偽造文書，遭判決羈押禁見。至於到底能不能在7日解除禁運令？行政院長卓榮泰受訪時表示，最快今天中午就會拍板定案。

