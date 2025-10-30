沒豬肉！三重滷肉飯名店「今大、店小二」暫停業

滷肉一條街暫停營業。 （圖／TVBS）

在晚餐時間，光興腿庫的業者仍忙著為顧客出餐。這家榮獲必比登推薦的名店，即使面對非洲豬瘟疫情，依然吸引許多顧客前來排隊。業者在店外展示疫情前的合格檢驗證明，顯示他們早有準備，因此目前還能繼續營業。不少民眾特地前來碰運氣，希望能吃到豬肉料理。一位民眾表示，現在基本上都以牛肉和雞肉為主食，想來看看還有沒有豬肉可吃，因為現在他們都不會選擇豬肉食品。

另一位民眾則感嘆現況非常不便，很多小攤販都已停止販售豬肉製品，能在這個時候吃到豬肉感到相當幸運。然而，同樣獲得必比登推薦的店小二卻無法避開這波疫情衝擊，店外公告將休息到11月6日，即禁運禁宰令解除的第一天。附近的今大滷肉飯也已拉下鐵門，暫停營業，並在店門口張貼公告說明是因為豬肉短缺而暫時休息。

不僅滷肉飯業者受到影響，彰化知名的肉圓生因堅持使用溫體豬肉製作內餡，禁宰令發布前的備料預計只能支撐到本週結束，至少下週需要暫停營業5天。非洲豬瘟疫情導致全台出現豬肉短缺的情況，餐飲業者只能期待疫情能早日結束，恢復正常的豬肉供應。

