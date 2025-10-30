沒豬肉！三重滷肉飯名店「今大、店小二」暫停業
在晚餐時間，光興腿庫的業者仍忙著為顧客出餐。這家榮獲必比登推薦的名店，即使面對非洲豬瘟疫情，依然吸引許多顧客前來排隊。業者在店外展示疫情前的合格檢驗證明，顯示他們早有準備，因此目前還能繼續營業。不少民眾特地前來碰運氣，希望能吃到豬肉料理。一位民眾表示，現在基本上都以牛肉和雞肉為主食，想來看看還有沒有豬肉可吃，因為現在他們都不會選擇豬肉食品。
另一位民眾則感嘆現況非常不便，很多小攤販都已停止販售豬肉製品，能在這個時候吃到豬肉感到相當幸運。然而，同樣獲得必比登推薦的店小二卻無法避開這波疫情衝擊，店外公告將休息到11月6日，即禁運禁宰令解除的第一天。附近的今大滷肉飯也已拉下鐵門，暫停營業，並在店門口張貼公告說明是因為豬肉短缺而暫時休息。
不僅滷肉飯業者受到影響，彰化知名的肉圓生因堅持使用溫體豬肉製作內餡，禁宰令發布前的備料預計只能支撐到本週結束，至少下週需要暫停營業5天。非洲豬瘟疫情導致全台出現豬肉短缺的情況，餐飲業者只能期待疫情能早日結束，恢復正常的豬肉供應。
更多 TVBS 報導
非洲豬瘟遇雙11 卓榮泰下令納管境外電商、私人集運商風險
企業出手抗豬瘟！贈中央1000支試劑 卓榮泰致謝：團結打贏疫戰
非洲豬瘟補助方案「下周可申請」 飼料差額每頭補300元
認錯人啦！ 謝龍介錯認管碧玲為劉世芳 狂問「堰塞湖」
其他人也在看
（有影片）／非洲豬瘟之亂 北斗肉圓一條街下週恐全面歇業
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟疫情延燒，中央延長全國禁宰、禁運豬隻10天，北斗鎮多家肉圓店 […]觀傳媒 ・ 1 天前
南彰化也撐不住了！北斗肉圓生下週停業5天 業者：賣到沒肉為止
受台中爆非洲豬瘟影響，中央日前宣布全國禁宰、禁運豬隻再延長10天，重創以豬肉為主的彰化肉圓，近日北彰化有不少排隊名店陸續宣布暫停營業，只剩南彰化北斗肉圓仍在苦撐，但業者坦言「快沒肉了」，預計下週起暫停營業至少5天，民眾想吃得趁早。彰化肉圓分南北兩派，北彰化以大顆「彰化肉圓」聞名，南彰化則以皮薄酥香的自由時報 ・ 1 天前
豬隻禁宰令衝擊！彰化麻糬名店停賣鹹麻糬 肉包店庫存剩三天
中部中心/李文華彰化報導因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁宰禁運，影響民生消費，彰化縣不少排隊名店，像是大元麻糬，使用的是溫體豬肉，現在也只好停賣招牌鹹麻糬；而鹿港阿煜肉包，庫存還剩三天，之後只能賣饅頭鹹蛋糕，業績恐怕掉七成。民視 ・ 1 天前
全台禁運禁宰衝擊！北斗多家肉圓下周停業 業者苦撐：賣到沒肉為止
台中梧棲22日爆發非洲豬瘟，中央宣布全國禁宰、禁運豬隻再延長10天，重創以豬肉為主的彰化肉圓、爌肉飯，近日北彰化有不少排隊名店宣布暫停營業，只剩南彰化北斗肉圓仍在苦撐。但業者坦言「快沒肉了」，預計下週也會跟進暫停營業至少5天。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
周孝安酒後移車 北檢起訴聲請簡易判決
藝人周孝安24日凌晨於北市錢櫃歡唱飲酒後離開，因其座車臨停黃線，見附近有停車格空位，將車移至停車格時，未打方向燈遭警攔查，現場酒測超標達0.28毫克，依法送辦。台北地檢署今天依公共危險罪起訴周孝安，並聲請簡易判決。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
等不到代駕！深夜酒後移車遭逮 周孝安被依公共危險罪起訴
知名男演員周孝安，24日凌晨因代駕遲未出現，他便將臨停黃線的轎車停進停車格，沒想到移車時遭警員攔查，酒測值為0.28毫克，周孝安被依公共危險罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 54 分鐘前
黃仁勳來台灣？台南議員穿皮衣Cosplay質詢 網驚呼：太像了吧
民進黨台南市議員黃肇輝今（30）日在市議會質詢時特別Cosplay輝達執行長黃仁勳，穿上皮衣登場，提醒市府推動智慧城市的速度太慢了。他還用心地利用AI把自己的頭髮變白，照片曝光，網友直呼，「也太像了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
曾來台追山陀兒...傳奇英國追風人追梅麗莎驚傳失蹤 48小時沒回應
5級颶風梅麗莎肆虐加勒比海群島，對牙買加、海地等國造成嚴重打擊，目前已知至少44人死亡。曾在2013年追過史上最強颱風海燕，並於去言來二度來台灣追山陀兒、康芮颱風的英國傳奇追風人摩格曼（Josh Morgerman）也動身前往牙買加追梅麗莎，卻在28日發文後完全沒消息，嚇得網友們湧入祈禱，幸虧最終確認平安無事。中時新聞網 ・ 10 小時前
樂天市場主打「享樂日本」的雙11啟動，更以跨境形式將台灣商品銷往日本
台灣樂天市場今日 (10/30) 宣布，正式啟動年度最大檔期「享樂日本雙11」購物節，活動自10月30日起至11月11日止。今年樂天市場將主軸聚焦於「日本好物 × 品牌合作」，嚴選11大日本人氣品牌推出限定優惠，並且祭出獨家App下單提供11%樂天點數回饋，更將抽出價值11萬的雙人飛日本大禮包。Mashdigi ・ 10 小時前
（有影片）／田中馬拉松獲全球首例社會效益認證 小鎮跑出國際舞台
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日至9日登場，田中馬執行長鄭宗 […]觀傳媒 ・ 10 小時前
貧民窟的槍戰：裡約熱內盧警方行動致120余人死亡
警方在裡約熱內盧針對販毒團伙的行動，導致120余人死亡。總統盧拉表示，未來應打擊毒品犯罪的根基，而非無辜家庭和兒童。德國之聲 ・ 10 小時前
新壽北士科T17、T18「分手費」初估40億 北市府下一步動作曝光
新光人壽日前舉行記者會宣布，願意就北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並強調只向市府索取已支付的成本。知情人士透露，北市府今日已收到新壽初步「分手費」報價約40億元，但市府要求各項金額須附單據證明，部分項目仍需新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周將繼續協商。台北市長蔣萬安昨（29）日表示，輝達已明確表達台灣總部將設在北投士林科技園區T17、T18......風傳媒 ・ 10 小時前
分析：川習會為貿易戰降溫 未改美中全面競爭態勢
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美中貿易戰之際，全球矚目的川習會落幕。美前官員分析，這是一場「降溫」會議，雙方都撤回一些懲罰性措施，但沒有任何實質突破進展；在雙方達成全面貿易協議前，還有很長的路要走，美中仍將保持全面競爭態勢。中央社 ・ 2 小時前
川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看
美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...聯合新聞網 ・ 3 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《全明星運動會》被酸全明星睏揍會 藍隊隊長胡宇威曝驚訝反應
范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊的三角婚外情，鬧得沸沸揚揚，由於《全明星運動會》鬧出不少感情糾紛，被網友虧根本是「全明星睏揍會（台語：睡一起）」、「戀愛巴士」。節目第一季藍隊隊長胡宇威，30日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，對於此事感到驚訝不已，但兩隊因為是競爭關係，王子邱勝翊又是第三季成員，兩人交集甚少。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
紀永添專欄：川普不是胡言亂語—鐵甲戰艦重出江湖的理論與考量
紀永添／軍事研究者鏡報 ・ 3 小時前
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸
當兵也有家長群組！一名網友分享，近日因家人入伍，自己因此加入家長群組，卻發現群內家長頻繁重複提問記事本已有的問題，還有人詢問「孩子是否坐上專車」、「到營了嗎？」，群內就有人忍不住直言「這裡不是幼稚園」，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前