沒豬肉！名店「巧之味水餃、蘇家肉圓、賣麵炎仔」暫停業

北市多家名店，受到非洲豬瘟影響暫停營業。（圖／東森新聞）





豬隻供應鏈斷，北市多家名店，包括巧之味水餃店，還有蘇家肉圓， 都因為沒有豬肉，發出公告暫停營業！

各式口味的水餃，擺滿滿在盤子上，看得讓人口水直流，尤其這顆塞滿高麗菜豬肉餡，綠藻餃皮的干貝水餃，深受非常多人喜愛。

不過受到豬隻禁運禁宰影響，店家在臉書發文，政府已宣布延長全台豬隻運送屠宰時間，巧之味也將於30號起暫停營業，後續將視情況，恢復正常供應，讓不少饕客相當不捨。

同樣因為豬隻短缺，被迫停業的店家，還有今年獲得米其林推薦的蘇家肉圓，用餐時間總是大排長龍，店家也在臉書發文，因為非洲豬瘟疫情影響，不讓產品有一點風險，只好暫停營業。

另外賣麵炎仔、金泉小吃店，也表示因為市場無法供應豬肉，只好暫停營業。豬肉供應鏈斷裂，衝擊民生很有感。