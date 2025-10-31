沒豬肉！彰化「肉圓一條街」休市 饕客撲空失望嘆息
〔記者張聰秋／彰化報導〕非洲豬瘟疫情仍在關鍵期，禁宰禁運政策再延長到11月6日，傳統市場上買不到溫體豬肉，使得很多跟豬肉有關的排隊美食名店被迫暫停營業，彰化縣是「爌肉飯的故鄉、肉圓之都」，這波衝擊尤其明顯，多家老牌肉圓店都只能乖乖歇業，業者預計一路休到肉品市場恢復正常豬隻拍賣交易，才會重新開張。
彰化市陳陵路「肉圓一條街」這幾天幾乎成了「冷清一條街」，肉圓店鐵門全拉下。一位在美國生活30多年的50多歲彰化婦人，這個月特地回台探親，連兩週跑來想吃小時候的古早味肉圓，卻撲空兩次，看著店門口掛上「本日公休」牌子，難掩失望之情。
後來她改到火車站附近成功路上的杉行碗粿，一樣因沒豬肉也休息，她只好自嘲「沒口福」，希望下個月中旬返美前，店已恢復營業，讓她有機會享受幸福的滋味。
「老担阿璋肉圓」老闆施明裕說，肉圓內餡用的是當天現宰的溫體豬後腿肉，如今完全斷貨，只能暫時休息，預計最快11月8日恢復營業，屆時才聞得到熱騰騰的肉圓香。
不只肉圓店，彰化不少爌肉飯、排骨飯等美食小吃同樣陷入「無肉可賣」窘境。業者坦言，溫體豬與冷凍豬的口感差很大，饕客一吃就分得出來，為了維持品質、不砸招牌，只能乖乖等禁宰禁運解除後再復業。
