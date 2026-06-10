沒買別說你鐵粉！小島秀夫成史上首位「公仔化」遊戲製作人，網狂敲碗宮崎英高：記得附毒沼底座
知名日本玩具廠商 Good Smile Company（好微笑），正式公開了傳奇遊戲製作人「小島秀夫」的黏土人彩色原型！小島秀夫成為了全球首位被正式「黏土人化」的遊戲開發者。
過去該系列雖曾推出過運大谷翔平、羽生結弦、聯合公園、BTS、水樹奈奈…等以真人名義推出的模型，但針對電子遊戲幕後創作者進行商品化，這在黏土人系列還是史上第一次。
這款黏土人從目前公開的圖片，還原小島秀夫平時的經典形象，包含他招牌的黑框眼鏡、標誌性的鬍渣，以及他常穿的 Kojima Productions 黑色「路登斯」角色主題 T 恤。玩家未來能直接把小島秀夫的黏土人和他親手打造的遊戲角色擺放在一起，實現同框畫面。
社群上許多網友都十分意外，有不少人希望官方能加入最愛的佩克拉「兔耳帽」，或是「舉手」等迷因配件，讓他更有靈魂。甚至還有人笑稱，假如不買小島秀夫黏土人，那還能稱作是他的忠實粉絲嗎？
這特別的商品化企劃，也讓玩家開始敲碗 Good Smile 拓展這個產品系列，並敲碗其他明星級製作人，其中又以 FromSoftware 導演宮崎英高、任天堂靈魂人物宮本茂的呼聲最高。甚至有玩家幽默提議，如果未來真的推出宮崎英高黏土人，官方一定要附上他最愛的「毒沼底座」
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