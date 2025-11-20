沒買到的還有機會！江蕙演唱會安可場釋票 詳細時間曝光

【緯來新聞網】江蕙演唱會《無,有》安可場將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋舉行，今（20日）主辦方寬宏藝術也在臉書公告，明日、週五中午12點，將開放零星票券一般實名制購票。

江蕙演唱會安可場宣布釋票。（圖／寬宏藝術提供）

江蕙表示，這次的「安可場」對自己而言意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年、一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。此次，除了同樣付諸全力籌備，也希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。



對於再加演5場，江蕙說：「真的沒想到會有加場的機會，想說場地應該沒有檔期了，所以很早就安排過年要出國的行程，現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」



此次演唱會恰逢農曆春節，江蕙會提前與家人圍爐，因爲還要彩排，但會選擇一天到宜蘭傳藝中心，跟家人朋友去走走，因為宜蘭傳藝中心那邊有她小時候的回憶，離台北又近，因此有空時經常會到那裡，很放鬆，放鬆後也才能夠充飽電，站上台唱歌給大家聽。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

許維恩驚傳身體出狀況請辭 曾智希接手《哈囉 你有事嗎?》

歐陽妮妮產後宣布一家搬回中國啦 老公張書豪回應曝光新生活