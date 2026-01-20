沒買到真的虧！任天堂「遊戲兌換券」1/30將走入歷史，官方發出提醒

任天堂官方最近再次提醒，受到無數 Nintendo Switch 玩家喜愛，被中文圈玩家稱為「任虧券」的「任天堂遊戲兌換券」，即將於日本時間 2026 年 1 月 30 日（週五）23 時 59 分正式停止販售。

1+1 兌換即將結束。（圖源：任天堂）

「任天堂遊戲兌換券」是 Nintendo Switch Online 會員限定的優惠商品，因為能以非常低價的價格，任選 2 款任天堂本家發行的遊戲進行兌換，被玩家視為購買數位版遊戲的高 CP 值首選。然而現在兌換券即將亭賣，官方呼籲想要買的玩家務必留意截止時間。

雖然販售即將終止，但已經購買的兌換券不會馬上失效。根據官方說明，兌換券的有效期限為購買日起算的 1 年內，這代表假如若玩家在停賣前的最後一刻購買，該券的有效期也會延續到 2027 年 1 月 29 日。另一方面，官方也承諾在停止販售後，仍會持續將新發售的適用遊戲加入到兌換的陣容當中，所以玩家購買後也不必擔心未來手上的兌換券會面臨沒有新遊戲可以換的窘境（兌換券無法兌換 Swich 2 的專用遊戲）。

截至目前為止，任天堂還沒有公開兌換券停售後的任何替代方案，或是其他的新優惠計畫。假如最近有計畫玩《薩爾達傳說》、《瑪利歐》或《寶可夢》等系列作品，或是想要預留兌換未來 1 年新遊戲的玩家，建議把握這最後倒數幾天的機會購買！