沒買東西信箱卻收到「訂單完成通知」！他點1鍵慘被騙走170萬

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

詐騙手法不斷翻新，從電話、投資到購物通知比比皆是，手段越來越貼近日常生活，讓人一不小心就掉入陷阱。近日，內政部警政署「打詐儀表板」分享一起最新案例，一名民眾僅因誤點一封陌生的訂單確認信，最終被詐騙集團層層設局，損失金額高達170多萬元。

一名民眾僅因誤點一封陌生的訂單確認信，最終損失金額高達170多萬元。（示意圖／unsplash）

內政部「打詐儀表板」分享指出，這名民眾某天下午在滑手機時，突然收到一封E-mail，寄件人顯示為「sun陽光商城－訂單已完成」，信中清楚列出商品明細與金額，顯示他已成功購買3萬多元的商品。然而，該民眾確認自己從未在該平台消費，當下相當錯愕。

由於信件內附有「問題回報」按鈕，他便點擊查詢，隨即被導向一個客服LINE帳號。對方在取得訂單編號後，語氣篤定地表示「確實有這筆訂單」，並聲稱若非本人下單，極可能是個資外洩遭人冒用。客服隨後進一步施壓，稱商品已出貨，若要取消訂單，恐需支付高額違約金，甚至影響個人信用，還可能面臨法律責任。民眾聽聞後情緒緊張，對方則改以安撫口吻，表示會協助與廠商溝通。

不久後，一名自稱「經理」的人出面，表示廠商同意取消訂單，但為避免後續風險，必須配合進行「身分驗證」。接著，客服一步步引導民眾操作銀行轉帳，聲稱只是驗證程序，款項當天就會全數退回。在對方不斷催促下，民眾多次轉帳，期間確實有部分金額被轉回，讓他降低戒心。直到對方要求他「暫時不要開啟網路銀行」，甚至要他換到安靜的地方操作，他才驚覺不對勁，立刻掛斷聯繫並撥打165反詐專線求助。

經查證後，才確認整起事件是典型的假訂單詐騙，扣除少數被退回的款項，該民眾最後實際損失仍高達170多萬元。

內政部「打詐儀表板」也提醒民眾，面對類似情況務必提高警覺，並整理4個防詐小撇步：

一、收到信件，第一時間不是打開確認，而是確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站。

二、遇到可疑信件，並要求你操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會。

三、不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。

四、ATM、網路銀行皆無轉帳驗證，切勿相信。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

