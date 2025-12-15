沒買過機票給老婆卻讓越籍小三搭商務艙 新竹富商尋二春GG了

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年收入3百萬元且有千萬身價的新竹董姓人夫愛上越南妹，從未買機票給老婆出國的他，竟捨得讓小三坐商務艙，且合拍性愛合體裸照，妻子憤而求償，新竹地院法官發現董男離婚後第三天就火速與小三修成正果，判二人需連帶賠償80萬元。

90年結婚，去年離婚的張女說，前夫董男於婚姻存續期間與越南籍陳女交往，於LINE通訊軟體中彼此互稱「老公」、「老婆」、「真的好想你」、「我好愛你」等語，甚且於性行為時拍照留念，董男從未負擔她出國機票，竟為陳女全額負擔出國商務艙機票，憤而對二人連帶求償80萬元。

董男則說與24年之婚姻曾經幸福美滿，他負擔家庭經濟重擔，擔任家庭主夫負責照顧二名子女及家務，陪伴患有ADHD子女克服困難辛勞，未受妻子重視，反而因言語上貶低，造成心理創傷。他長期壓抑自我，並經診斷為憂鬱症並接受藥物治療，對妻產生身心排斥，半年以上無性生活。

他認識陳女後，以性愛麻痺自己，未遭陳女遺棄，讓他有重新生活之勇氣。他說婚姻關係於離婚前即已名存實亡，不明白妻子為何離婚後還要興訟。

他說去年離婚後第三天，火速與陳女結婚，覺得生活壓力輕鬆很多，原本願意一次給付80萬元與前妻和解，然張女執意以訴訟確認他與婚姻外之人性行為、認為可以毫無忌憚傷害別人，且張女亦有對不起他之處，故不願再談和解。

法官發現被告二人有合拍裸照，侵害配偶權事證明確，且董男年收入300萬，財產上千萬，因此判二人需連帶賠償前妻張女80萬元。

