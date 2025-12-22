沒買黃金在廁所哭暈！2025飆漲135% 明年換「白銀」接棒噴出

財經中心／師瑞德報導

群益金鼎證券攜手德銀遠東投信舉辦「貴金屬財富密碼論壇」（圖），深度解析金價飆漲背後的邏輯。專家指出，2025年金價大漲逾五成只是開端，隨著全球央行買盤支撐及工業需求爆發，2026年將迎來「金價不息、銀價不止」的新格局，白銀、鉑金更因庫存短缺與AI需求，成為投資新顯學。（示意圖／PIXABAY）

2025年絕對是「黃金年」！金價屢創歷史新高，光是今年就飆漲超過五成，讓許多沒上車的投資人搥心肝。但別灰心，這波「貴金屬超級週期」可能才正要開始。群益金鼎證券與德銀遠東投信於22日聯手舉辦「貴金屬財富密碼論壇」，專家直言，隨著聯準會降息確立、全球央行狂買，貴金屬已經從單純的避險工具，進化成「戰略資產」。更驚人的是，除了黃金，現在連白銀、鉑金都因為AI和工業需求大缺貨，準備接棒起漲！

專家點名「白銀」是下一匹黑馬

回顧這波金價漲勢簡直是「暴力拉升」，群益投顧資深研究員董嘉青分析，從2024年起漲至今，金價累計漲幅已達驚人的135%。展望2026年，在美國寬鬆貨幣政策與地緣政治動盪的三大支柱下，將呈現「金價不息、銀價不止」的強勢格局。

特別值得注意的是「白銀」。德銀遠東投信基金經理人劉坤儒指出，白銀已經連續好幾年「供給短缺」。隨著全球拚綠能，太陽能光電產業對白銀的需求暴增，加上電子產品、半導體都要用，工業需求佔比近6成。在庫存告急的狀況下，白銀未來的爆發力可能比黃金還猛。

AI也來搶料！鉑金、鈀金成科技業隱藏版神隊友

你以為貴金屬只能做首飾？錯了！現在連最夯的AI都需要它們。劉坤儒提醒投資人，千萬別忽視鉑金與鈀金。這類鉑族金屬不只用在汽車，現在更深入高科技領域，像是高品質光纖、先進數據存儲技術都少不了鉑金；而鈀金更是受惠於AI與數據中心的建置需求。這意味著，投資貴金屬不只是抗通膨，更是投資科技未來。

懶人投資術公開！這幾檔ETF跟著買就對了

聽到這裡心癢癢，但不知道怎麼買？專家也直接「報明牌」。董嘉青建議，最簡單的方式就是透過ETF佈局，像是SPDR黃金、VanEck黃金礦業和Global X銀礦業等ETF，都是參與行情的捷徑。此外，也可以關注礦業巨頭如紐蒙特（Newmont）、巴里克（Barrick）的股票，有機會賺到比單純金價上漲更多的「超額報酬」。群益金鼎證券也承諾，將持續為投資人追蹤產業動態，助攻大家在這場超級循環中賺飽飽。

2025年金價大漲逾五成只是開端，隨著全球央行買盤支撐及工業需求爆發，2026年將迎來「金價不息、銀價不止」的新格局，白銀、鉑金更因庫存短缺與AI需求，成為投資新顯學。群益證舉辦貴金屬趨勢論壇，群益證總經理李文柱（右四）、群益投顧董事長蔡明彥（左四）、群益證執行副總裁洪欣如（右三）、德銀遠東投信副總經理林彥全(左二)、德銀遠東投信基金經理人劉坤儒(右二)，合影比讚。（圖／群益證提供）

