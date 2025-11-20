「沒買1顆」推石虎柳丁被砲轟 大苑子急滅火：已下架製作物「取消申請商標」

要取得友善石虎農作標章並不容易。翻攝自石虎保育大使 阿虎加油臉書



大苑子近日推出鮮搾柳丁綠，文宣中特別強調選用「友善耕作」的石虎柳丁，更主打來自南投中寮，但被長壽天然農場踢爆「只來拍片、1顆都沒買」。長壽天然農場強調今年並未供貨給大苑子，老闆女兒怒轟大苑子欺負農民。另外網友也發現，大苑子10月已搶先註冊石虎柳丁商標。對此，大苑子今天（11／20）滅火回應，已下架石虎柳丁的相關製作物，也取消申請商標。

爆出爭議後，大苑子第一時間解釋，表示未宣稱使用「石虎友善農作」標章，重點是理念倡議非在標章。大苑子強調與該農場合作7年，去年也採購4.5萬公斤，表示該農場合作採收都是落在1月份。大苑子表示，造成困擾深感抱歉。

廣告 廣告

不過，多數網友對大苑子聲明都不埋單。長壽天然農場女兒也於社群平台發聲：「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，說要採購25萬顆，但今年1顆都沒有買，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」

大苑子對石虎柳丁發聲明，表示未強調是取得標章的石虎柳丁。翻攝自大苑子臉書

大苑子今天稍早再度發表聲明指出，「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請。」業者也解釋，註冊商標舉動是為避免同業仿效，「這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！」也提及在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

另外，專家也建議，農會應協助農場經營者，先申請相關商標，這樣可以保障自己的權益。未來與更多品牌合作時，才能更有底氣。

至於何謂石虎柳丁？因為台灣不少農地是石虎的棲地之一，林保署、生物多樣性研究所等單位於2014年推出友善石虎農作標章，農民需要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證，再保留石虎所需草相，才可獲得「友善石虎農作標章」認證。友善耕作的細節包括不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌，採行草生耕作；不放養及餵食遊蕩犬貓；不能設置鳥網、滅鼠藥、補獸鋏等非友善之防治網等。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人