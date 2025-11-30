沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
財經中心／師瑞德報導
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。
法人指出，這股熱潮尚未停歇，年底前市場預計再新增四檔主動式台股 ETF。其中最受矚目的，是群益投信即將推出的群益科技創新主動 ETF（00992A）。該檔產品是國內首檔主打科技產業主軸的主動式台股 ETF，將全面佈局台灣在 AI 浪潮下的科技產業鏈，包含晶片設計、製造、先進封裝、伺服器與相關基礎建設等領域，預計12月8日正式展開募集。
00992A 經理人陳朝政表示：「台灣是全球 AI 供應鏈關鍵國家，具備完整的上中下游優勢，從 IC 設計、晶圓製造、封裝測試到伺服器組裝，一應俱全。加上 AI 基礎建設屬於多年度趨勢，具備高度確定性，投資策略建議『選股不選市』，精選具訂單能見度與技術優勢的科技股。」
而在已上路的主動ETF中，人氣最旺的群益台灣強棒（00982A）也表現穩健。該基金經理人陳沅易指出，目前大盤歷經震盪後，技術面下檔支撐分別為60日均線、半年線與15倍本益比，預期年底前將維持大箱型整理格局。他建議投資人「反彈不追高」，可逢回分批布局具實質 AI 訂單的基本面強勢股，以掌握長期成長契機。
隨著主動 ETF 商品線持續豐富，市場也逐漸由過去的「追指數」轉向「選個股」與「選產業」。法人分析，主動ETF可望在2026年成為 ETF 市場的成長主力，其中以科技題材為主軸的產品，更是中長期布局不可忽視的新選擇。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
