沒買iPhone照樣讓Apple賺翻？ App Store驚人產值破1.3兆美元

Apple於今（13）日回顧了2025年旗下服務生態系的表現，數據顯示全球用戶參與度顯著提升；隨著數位服務在消費者生活中佔比日益加重，Apple透過App Store、Apple TV、Apple Pay以及各類訂閱服務，在娛樂、金融與日常應用領域皆取得擴張，特別是在去年平安夜至元旦的假期期間，數位商品與服務的交易量再次刷新紀錄，反映出硬體銷售之外，軟體服務已成為Apple營收與用戶黏著度的重要支柱。

App Store生態系經濟規模持續擴大

作為核心平台的App Store，2025年每週平均訪客人數已突破8.5億人，在美國、日本、中國與印度等主要市場均創下歷史新高；根據Apple公布的數據，2024年App Store生態系促成的開發者帳單與銷售總額高達1.3兆美元，其中超過九成的商業收入未被Apple抽取佣金，而是直接歸屬於開發者。

自2008年平台其用以來，開發者累計收益已超過5,500億美元。在應用趨勢方面，生產力工具以及照片影片類 App 成為主要成長動能，而教育類App則在連續假期期間展現出強勁的下載需求。

影音串流與體育賽事版圖佈局

另一方面，Apple TV在2025年的觀看時數較前一年成長了36%，這主要歸功於原創內容與體育直播的策略奏效；受惠於賣座電影《F1》以及《萬中選一》、《外放特務組》等獲獎影集的帶動，加上歐洲與拉丁美洲市場的訂閱戶增長，推升了平台的單月參與度紀錄。

Apple也進一步強化體育內容的獨佔性，除了職業足球大聯盟（MLS）賽事外，Apple已與Formula 1 簽署新的五年協議，自2026年3月起，美國地區的F1賽事將由Apple TV獨家播出。

此外，Apple TV也推出了原生的Android版本，並整合Peacock等服務，試圖跨出自家硬體生態，觸及更廣泛的收視族群。

金融支付與數位證件的整合應用

在金融科技領域，Apple Pay目前已覆蓋全球89個市場，並與超過11,000家金融機構合作；官方數據指出，Apple Pay於2025年在全球協助防堵了超過10億美元的詐欺交易，同時透過「iPhone卡緊收」功能，讓全球1,500萬家商家能直接使用iPhone接受感應支付。

Apple「錢包」的功能也進一步向數位證件領域延伸，除了支援日本的My Number Card進行身分驗證外，美國地區也推出了數位護照功能（Digital ID），允許使用者將護照資訊存入手機，應用於國內航班的機場安檢。

此外，透過iOS的更新，錢包App現在已整合了訂單追蹤、分期付款選項以及更詳盡的票證資訊。

生活服務在地化與健康應用拓展

在生活應用方面，Apple Fitness+進行了大規模的市場擴張，服務範圍新增至台灣、香港、智利與荷蘭等地，並導入了多國語言的數位配音功能。

地圖服務則持續強化沈浸式體驗，在紐奧良、新加坡等地新增「詳細城市體驗」的3D地標顯示，並針對墨西哥與泰國優化導航精準度。

而在雲端服務部分，iCloud推出了全新的「Apple Invites」功能，讓使用者能跨裝置發送活動邀請並統計出席狀況。

同時，Apple Music與Podcast服務也針對內容探索進行優化，包括歌詞翻譯、人聲降低功能的擴充，以及Podcast逐字稿支援語言的增加，試圖在競爭激烈的串流音訊市場中維持優勢。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）