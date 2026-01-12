沒買iPhone 16卻收出貨通知 警識破釣魚簡訊詐騙

cnews204260112a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

詐騙花招百出，現在連「沒買的東西」也會成為釣魚陷阱。雲林縣虎尾警分局虎尾派出所員警，日前接獲1名黃姓女子求助，原來神色慌張的她表示，自己明明未在網路上購物，卻收到1則「網路訂單出貨通知」，聲稱她訂購了 iPhone 16 手機，並要求點擊連結，加入客服Line帳號確認。虎尾警分局表示，備勤警員林哲嘉查看訊息後，隨即識破這是近期極為常見的「釣魚簡訊」詐騙。

警方表示，當時黃女擔心個資外洩，或遭扣款而焦慮不安。林姓警員查看訊息後，隨即識破這是近期極為常見的「釣魚簡訊」詐騙。也耐心解釋，若確定未購買商品，絕對不要理會這類訊息，更不可依指示點擊任何不明連結，以免導向假網頁，導致個資外洩，甚至造成嚴重的金錢損失。黃女也如釋重負，對警方的即時協助深表感激。

廣告 廣告

虎尾警分局表示，根據警政署「打詐儀表板」最新統計數據顯示，僅去年12月份，全台受理詐騙案件便高達1萬4294件，總財產損失金額更高達新台幣66億 6700萬元，數字驚人。其中「網購詐騙」類型的案件量，更是高居首位。

虎尾警分局呼籲，雖然政府極力打擊詐欺犯罪，但民眾在網路世界仍需提高警覺。建議民眾進行網購時，應隨時記錄購買清單，避免收到不明簡訊時驚慌失措。若遇到任何疑慮，請務必秉持先求證、再行動的原則，第一時間撥打 165 反詐騙專線，或向鄰近派出所諮詢，以守護辛苦賺來的血汗錢。

照片來源：雲林縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

警高強度巡邏執法 50歲通緝犯涉藏毒品兼毒駕

越南移工舞廳狂歡 未帶證件竟是失聯又通緝

【文章轉載請註明出處】