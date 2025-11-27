沒資深帶路看導航！新手司機載整車蛋撞橋墩糗了

高雄岡山發生有載運雞蛋的新手貨車司機，跟著Google導航推薦的最短距離走，直到撞上限高設施才意識到問題，為時已晚。（圖／TVBS）

高雄岡山發生有載運雞蛋的新手貨車司機，跟著GOOGLE導航推薦的最短距離走，結果沒注意限高，直接卡在隧道口，整車的雞蛋幾乎破光光，還有前鎮一名大車駕駛，則是倒車不慎，把路燈整支撞斷，維修費3-5萬跑不掉，同樣很頭大。

。據了解，這名新手司機平時都是跟隨有經驗的老師傅行駛，從未獨自走過這條路線。事發當天上午，他獨自開車並使用Google導航推薦的最短路線行駛，直到撞上限高設施才意識到問題，為時已晚。這起事故造成的損失可能需要用他的薪水來賠償。警方表示，這名貨車司機行經地下道時未注意限高及標誌指示，導致車斗與橋墩發生擠壓而卡住，此行為可處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰

前鎮區一名大車駕駛在倒車時撞倒了一根路燈，幸運的是這起事故沒有造成人員傷亡。（圖／TVBS）

在另一起事故中，前鎮區一名大車駕駛在倒車時撞倒了一根路燈。一名目擊的保全人員描述，當時他聽到聲響後轉身，看見大車倒車時撞到路燈。監視器畫面顯示，大車只是稍微往後退了一小段距離，就直接將路燈撞倒，整根路燈倒下。

幸運的是，這起事故沒有造成人員傷亡，但路燈的維修費用估計在3萬至5萬元之間，這筆費用很可能需要由肇事駕駛承擔，等於一整天都做白工了。

