沒資深帶路看導航！新手司機載整車蛋撞橋墩糗了
高雄岡山發生有載運雞蛋的新手貨車司機，跟著GOOGLE導航推薦的最短距離走，結果沒注意限高，直接卡在隧道口，整車的雞蛋幾乎破光光，還有前鎮一名大車駕駛，則是倒車不慎，把路燈整支撞斷，維修費3-5萬跑不掉，同樣很頭大。
。據了解，這名新手司機平時都是跟隨有經驗的老師傅行駛，從未獨自走過這條路線。事發當天上午，他獨自開車並使用Google導航推薦的最短路線行駛，直到撞上限高設施才意識到問題，為時已晚。這起事故造成的損失可能需要用他的薪水來賠償。警方表示，這名貨車司機行經地下道時未注意限高及標誌指示，導致車斗與橋墩發生擠壓而卡住，此行為可處新台幣900元以上、1800元以下罰鍰
在另一起事故中，前鎮區一名大車駕駛在倒車時撞倒了一根路燈。一名目擊的保全人員描述，當時他聽到聲響後轉身，看見大車倒車時撞到路燈。監視器畫面顯示，大車只是稍微往後退了一小段距離，就直接將路燈撞倒，整根路燈倒下。
幸運的是，這起事故沒有造成人員傷亡，但路燈的維修費用估計在3萬至5萬元之間，這筆費用很可能需要由肇事駕駛承擔，等於一整天都做白工了。
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。
交通部在 2025 年 6 月 30 日正式公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，並從自 2026 年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，一般車輛與計程車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率建議 70％ 以上。
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。
彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。
高雄街頭出現離奇一幕！一輛轎車車身傾斜、車牌還歪掉，行駛起來搖搖晃晃，沒想到行經鬧區時，轎車又追撞前方停等紅燈的車輛，奇怪的是警方到場發現，轎車右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，追問之下駕駛才說出，原來他在國道上就先自撞分隔島，車輪只剩輪框沒有輪胎，但他還是一路開進市區。銀色轎車車身向右傾斜，車牌螺絲脫落歪斜，行車不太穩定，所以駕駛開得好慢，沒想到來到鬧區路段，前車正在停等紅燈，他沒保持車距又追撞上去，目擊附近店家說：「就聽到(前車)女生講說下來，下來這樣，沒有看到人(後車駕駛)，然後撞擊力也沒很大啊，(轎車)前面板金已經掉下來了，原本就掉下來了。」畫面被民眾拍下，只見轎車追撞廂型車保險桿脫落，更誇張的是，他的右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，民眾說：「頭一次看到(只剩輪框)。」事發在昨(26)日，當時李姓男子開車行經高雄三民區，因為沒保持安全距離，追撞前方廂型車，只是這一撞力道沒很猛啊，胎皮怎麼會憑空消失，警方進一步追問，駕駛聲稱原來在更早之前，他就已經在國道上自撞分隔島，導致前輪胎皮飛了，沒想到他竟然一路開下市區，又發生二次事故，在國道上是否涉及肇事逃逸，警方將依法究辦。民眾說：「不可能啊，對不對，這樣有時候他(駕駛)沒怎樣，別人會怎樣，輪胎不見還能開到這裡，真的是很神奇的一件事情。」機車行鄭老闆說：「剎車剎不住，那剎下去會打滑，它沒有輪胎跟地下的摩擦力度。」三民二分局民族所所長朱家宏說：「車輛設備輪胎的部分不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，最高可處新台幣7200元以下罰鍰。」胎皮都飛了，卻硬著頭皮開進市區，失控發生二次事故，等於把自己跟其他用路人，都推向危險邊緣。
中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。貨車上的傳動軸竟然脫落 還在國道上噴飛 釀成車禍。（圖／翻攝畫面）車子開在高速公路北上快官路段，突然，砰的巨響，安全氣囊直接炸裂，車身晃動，發生什麼事情？行車紀錄器還原恐怖瞬間，一個長條形的傳動軸，從南下車道噴飛過分隔島護欄到北上車道，直接往座車砸，駕駛說，當下人生跑馬燈都出來了，駕駛發文說，後方轎車有足夠安全距離，還好沒撞上來傳動軸從
南投縣 / 綜合報導 超誇張的搶劫，宛如電影情節！南投草屯一名男子，趁一名女駕駛下車沒熄火，走進超商購物時，開門躲進車內，等女駕駛上車開車，他從後座爬到副駕駛座搶走4800元財物，還趁女駕駛下車求救時把車開走。白色轎車停在超商門口，女駕駛車子沒熄火，直接下車進到超商購物，這時一名穿著灰色帽T男子，鬼鬼祟祟開車門進到車內，女駕駛渾然不知，上車開走，半路還停車加油，一直到聽到後座發出聲響，女駕駛才驚覺車上躲了個陌生人，記者VS.其他民眾說：「(如果你是影片中的婦人，妳會怎樣)，我會不知所措，不知道該怎麼辦。」躲在後座的男子，眼看行蹤暴露，乾脆爬到副駕駛座，搶走女駕駛的皮夾和4800元現金，女駕駛把車開到一處宮廟前下車求救，男子直接把車開走，搶錢搶車的過程有如電影情節，記者VS.其他民眾說：「我會不知所措，不知道該怎麼辦。」警方獲報追查，發現車子停在一處巷子，男子已經棄車逃逸，他躲在一處農場貨櫃後方，因為全身爬滿螞蟻癢得不得了，男子想攀爬圍籬逃走，結果被警方逮捕，警方VS.男子說：「先不要動，先不要動，先不要動喔，身上的鑰匙丟掉，全部丟地板上，(這我的鑰匙啦)，這是那台車的耶，東西都丟下，都丟下來。」草屯分局偵查隊長簡伯全說：「車輛未熄火，未上鎖，車輛遭一名陌生男子闖入，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走。」警方從男子身上找到女駕駛的車鑰匙還有喪屍煙彈，至於男子為什麼要等到被發現才動手搶錢，他說當時吸完喪屍煙彈，已經無法控制自己，只想找交通工具回家，而女駕駛疑似便宜行事，下車沒熄火，結果被搶錢、劫車，飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
在M3、M1成為街頭傳奇之前，BMW的賽車故事其實從1972年的寒冬就已經悄悄展開。那一年，底盤編號E9/R1的3.0 CSL原型車正式誕生，成為BMW Motorsport GmbH的首款研發車型，也等於是BMW賽車血統的零號起點。如今，英國收藏家 Dylan Miles竟然首度公開出售這輛傳奇，更讓全球車迷瞬間沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
你願意花多少錢收藏一輛由保羅沃克親自開過的傳奇跑車？美國拍賣網站近日正拍賣一輛2005年Ford GT，出價還剩一週就衝破55萬美元（約台幣1700萬），還持續往上加碼。拍賣資訊指出，這輛GT曾是沃克生前珍藏之一，但詳細入手來源並未公開。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國1南向高科路段25日上午10點10分發生嚴重車禍，聯結車為閃避不明車輛，先撞擊載運有毒液體二氯乙烷的化學車，隨後失控橫越對向車道，總計造成4車連撞、4人受傷，所幸無生命危險。事故導致國道南、北向多線道封閉，車流回堵約1公里，有駕駛表示原本30分鐘的車程硬是開了3小時才到家，直至13點15分才恢復通車！TVBS新聞網 ・ 1 天前
Mercedes-AMG 正式歡迎地表最帥好萊塢巨星小布 (Brad Pitt) 加入「The World's Fastest Family 地表最速家族」。憑藉其在好萊塢強檔電影《F1® THE MOVIE》中的激戰場景，以及無可取代的銀幕魅力，Brad Pitt 將雄心、性能與突破的精神完美融合─這些特質正深植於 Mercedes-AMG 的品牌 DNA 之中。他對極致駕馭的熱情，使他成為 AMG 邁入全新性能領域的最佳品牌代表。小布也將成為全新 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 的全球代言人，一台專為「激情而造」性能猛獸，並將在 2026 年全球正式發表。精彩內容點擊下方連結立即觀看2GameSome ・ 21 小時前