沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒

記者楊忠翰／台北報導

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

台北市1名42歲陳姓男子，12日晚間9時25分開車行經基隆高架橋，欲開下敦化南路匝道時，路旁突然竄出1名12歲女學生，他嚇得趕緊打方向盤閃避，右側車身仍撞到女學生，造成她身體多處擦挫傷；警消獲報後趕抵現場，隨即將女學生送醫救治，所幸經醫師治療後並無大礙，至於詳細事故過程及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

大安分局表示，昨天晚間9時25分，女學生沿臥龍街東往西方向行走，欲穿越基隆路二段至對面公車站，藉以搭乘公車返回住家，但她疑因未依規定走在行人穿越道，而是擅自穿越基隆高架橋敦化南路匝道排水孔通道，此時陳男正好開車下匝道，儘管他立即向右閃避，右側車身仍擦撞女學童左側身體。

廣告 廣告

警消獲報後迅速趕抵現場，經檢傷後發現女學生左側身體及手腳擦挫傷，隨即將人送往台北醫學大學附設醫院救治，所幸女學生意識清醒並無大礙，陳男轎車則是右側車身及後視鏡毀損；警方對陳男進行酒測，數值為0毫克，並依規定測繪現場圖，藉以釐清肇事原因。

大安分局呼籲，民眾穿越道路應遵循交通號誌、標誌及標線，並依指示行走行人穿越道；另外，駕駛人亦需隨時留意前方路況，建立防禦駕駛觀念，藉以應變突發道路狀況。

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

北市陳男從基隆高架橋下敦化南路匝道時撞倒12歲女學生。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

無視切結書緊黏人夫！小三傳同床裸照示威 妻接騷擾電話怒告

影城不提告！闖欣欣秀泰白看電影 怪男被依社維法裁罰

撞翻7機車才停止！打倒車檔還沒拉手煞 七旬婦遭愛車當街拖行

昨晚到案說明！15歲柯基犬秋刀魚遭虐打 飼主：身心疲憊才失控

