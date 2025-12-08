沒走斑馬線！追撞穿越馬路行人 癌症基金會女董座判4月

記者楊忠翰／台北報導

癌症關懷基金會董事長陳月卿開車追撞未依規定穿越馬路的戴男。（圖／翻攝畫面）

癌症關懷基金會董事長陳月卿，今年2月間開車行經市民高架橋重慶北路匝道時，不慎撞上未依規定穿越馬路的戴姓男子，造成他全身多處骨折等傷勢；士林地院認為，陳月卿犯後坦承犯行，迄今未與戴男達成和解，遂依過失傷害罪判她4月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

檢警調查，今年2月8日上午11時56分，陳月卿開車沿市民高架橋重慶北路匝道東往西方向行駛，行經台北地下街Y15出口附近時，因未充分注意前方狀況，與未依規定穿越匝道的戴男發生碰撞，造成他行人橈骨、骨盆骨折及腳部擦挫傷等傷勢；警方根據現場跡證研判，儘管戴男未依規定走在行人穿越道屬於違規，但陳月卿作為操控車輛者，仍負有較高注意義務。

廣告 廣告

陳月卿應訊時供稱，她的確有撞到對方，但戴男突然出現在車道上，她嚇到後立刻踩煞車，不能算是完全沒有注意；但法官認為，當時天候晴朗、視距良好，而且路面乾燥，無任何不能注意之情況，陳月卿顯然未盡到駕駛應有的義務；考量陳月卿無任何前科，犯後態度尚可，迄今仍未與戴男達成和解，遂依過失傷害罪判她4月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

癌症關懷基金會董事長陳月卿開車追撞未依規定穿越馬路的戴男。（圖／翻攝畫面）

癌症關懷基金會董事長陳月卿開車追撞未依規定穿越馬路的戴男。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

打烊不肯離開！張嘴咬傷夜店安管 酒醉男被警壓制秒裝睡

涉2罪送辦！北市男拒檢狂飆撞傷2人 警開出7罰單最高22萬

連外套都被刺破！北市街頭拍微電影遇襲 3男突遭惡煞持械攻擊

2騎士受傷送醫！北市毒犯違規拒檢逃逸 追撞2機車遭活逮

