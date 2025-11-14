沒跟上大盤漲勢！ 聯發科「慘虧15萬」他無奈：以為抄底竟接刀





近期台股大盤狂漲，但有網友感嘆，投資的聯發科（2454）非但未跟上這批漲勢，反而持續下跌，原以為在股價1400時可進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，引發討論。

該網友以「發哥你好慘啊」為題在論壇Dcard上發文，提到自己持有聯發科（2454）1000股，平均成本1402元，但如今的現價只剩下1250元，帳面虧損高達15萬7526元，報酬率為-11.24%。他感嘆，原以為是逢低進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，看著大盤狂漲、唯獨聯發科續跌，更讓他懊惱不已，也想問問其他網友：「有人也是1400附近入手的嗎？」

▼原PO表示，原本想趁著聯發科股價1400元左右逢低進場布局，未料後續聯發科連續走弱，在大盤狂漲時仍續跌，讓他十分懊惱。（示意圖／東森新聞資料照）

此案例引發許多網友熱烈留言討論，有和原PO類似經歷的網友分享：「我買在1410」、「1450撿了一張，1350又撿一張，均價剛好1400，但我是兩張，比你慘，現在1250了，不敢再撿了」，也有人吐槽原PO預測失準，也沒有及早停損：「TSM送分題，硬要去買MTK」、「早就停損了去買群聯賺回來了，你還在傻傻的等」、「底部還沒確定最好不要急著進場，你以為是抄底，結果是抄家，就算要賭，也要設好停損點，而不是不服輸一直凹單」、「不服輸一直凹單只會越陷越深」，還有網友認為，若要逢低抄底，大概要等到股價「3字頭」才夠低：「900以下再來撿」、「等三位數再接」。

▼有網友認為若是想「逢低抄底」聯發科，大概要等到股價「3字頭」時才夠低，但也有網友寬慰原PO，聯發科營運體質仍佳，以長線來看仍有投資潛力，勸他耐心等待。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有另一派網友安慰原PO，認為聯發科營運體質仍佳，以長線來看仍有投資潛力，待止跌後仍有反彈空間，勸他耐心等待，定期低接攤平成本：「放心，發哥遲早會上2000」、「發哥基本面很好，我打算等止跌去接」、「安慰你，發哥要等待，只是一直破底有點抖」、「我1250撿10股，明天再跌繼續撿」。

（封面圖／東森新聞資料照）

