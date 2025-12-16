沒跟賴清德談過選市長！童子瑋表態：若獲徵召「會為基隆義無反顧」
記者陳思妤／台北報導
民進黨秘書長徐國勇日前曾透露，基隆市長的候選人已經有「非常棒」的人選，預計在12月底或1月初由身兼黨主席的總統賴清德親自召開記者會公布。被視為可能人選的賴清德外甥、現任基隆市議長童子瑋今（16）日表態，若是被徵召，會為市民、為基隆做好全力以赴的準備跟努力，「如果有這個機會，會為基隆義無反顧的努力」。
童子瑋今天接受主持人黃暐瀚專訪，他坦言，綠營基層勸進聲是大的，但不分藍綠反對的聲音也有，自己會做好為市民服務的熱情跟準備。不過，他也沒有跟賴清德談過，國政非常繁忙，「市政我們大家自己要做好努力跟準備」。
「謝謝市民的期待」，童子瑋表示，從前基隆市長林右昌到現任市長謝國樑，市政上大家感受有一定落差，市民覺得這幾年建設不足，且發展上沒有願景，他在基隆長大，可以感受到基隆人生活的困境跟期待，所以本來就準備好為基隆服務的準備，每天都在基隆，也跟市民互動很深。
童子瑋強調，「我們會做好努力，不希望基隆持續停滯沒有發展，這是對家鄉的期待，這就是我們的家」。至於若被選對會徵召，態度為何？童子瑋說，如果有這個機會，「我們當然會為市民、為基隆做好全力以赴的準備跟努力」。
童子瑋也透露，很多親近的幕僚以及不分藍綠的朋友都覺得他可以再等等，但他覺得，基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？所以，他當然會做準備來努力，想辦法讓基隆有改變的契機，自己每天都很兢兢業業，對於勸進跟反對的聲音，謝謝大家關心，「如果有這個機會，會為基隆義無反顧的努力」。
童子瑋也坦言，還沒跟阿公、慶安宮主委童永講過，但其實阿公從來都不希望他參政，但阿公疼他，不曉得如果說了他要為更好的基隆做準備後，阿公反應是什麼。黃暐瀚也追問，面對謝國樑有信心？童子瑋重申，做好努力跟改變基隆的想法，如果有這個機會的話，會為了更好的基隆做準備，會努力改變基隆。
至於掛出服務重點看板遭藍營批搶政績，基隆市府副發言人鍾明也酸搶先報喜。童子瑋在專訪後接受媒體聯訪時說，這是民主社會，市政一直是延續的，議會是爭取見證、建議跟監督市政，爭取市政建設跟監督市政都是全體議員的責任，重大建設需要經過長期爭取，市議會跟市政府都要有這樣格局跟氣度，很多事情是大家合力完成，甚至是不分黨派的。
媒體追問，鍾明有道歉或致意嗎？童子瑋直呼，「有可能嗎？」他說，這本來就是在做政治攻擊跟惡意口水，所以他不需要陷入口水戰，基隆人期待市政發展跟對未來期待，要解決市民的困難。
媒體也問到，認為謝國樑上任以來，包括近日自來水汙染事件等，有了解基隆嗎，還是還在狀況外？童子瑋提到先前謝國樑受訪時說，才知道基隆用水是從基隆河抽上來的一事，他大酸，這是很特別回答，在這件事情謝國樑慢了4、5天，反應慢好幾拍當然會有不滿的聲音，不要再弄成是政治操作，這不是民進黨惡意要攻擊，而是謝國樑自己造成的，「他（謝國樑）應該稍微謙虛一點看待這個事情」。
