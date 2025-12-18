沒路用的人才會酒駕！網紅「7字國罵片」瘋傳

娛樂中心／饒婉馨報導

台南市安平區16日清晨發生死亡車禍，48歲的知名鹽酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死一位23歲清潔員，而且肇事駕駛酒測值高達0.95mg/L，明顯超過標準值，引發眾怒。有網友對此挖出知名YTR恩熙俊的經典名言，「我X你X的X掰，就是沒路用的人才會酒駕」，期望社會大眾能對酒駕事件更加重視。





恩熙俊曾在影片中直言，「就是沒路用的人才會酒駕」；有人再度挖出影片，引起廣大網友認可。

恩熙俊曾在影片中直言，「就是沒路用的人才會酒駕」；有人再度挖出影片，引起廣大網友認可。（圖／翻攝自 Threads ＠chunliang_0316）

「我X你X的雞X，沒路用的咖小，就是沒路用的人才會酒駕」擁有59.2萬訂閱數的YTR恩熙俊七年前的影片再度被挖出，開頭的嗆辣言論引來網友朝聖。影片中提到自己的頻道全部都關於酒，酒駕新聞又一直不斷的跑出來，他沉痛分享身邊的真實悲劇，「前陣子看到朋友的好友，被酒駕撞到性命垂危，然後另外一半離開了」，讓他嚴正呼籲，不管是誰走，我都認為這件事不應該發生。 恩熙俊強調，「喝酒與開車從頭到尾就是錯誤的組合」，並強力駁斥以「計程車貴」或「圖個方便」作為藉口，直言喝酒本就是一種奢侈娛樂，大眾應在努力工作後，追求「喝得安心、喝得理所當然、喝得安全」的品質。他也提出多種防範方法，如改在自家聚會或鄰近超商小酌，甚至怒斥那些開車赴約的人：「你X媽不會睡在車上，等隔天清醒再開走嗎？」。最後，他以一句經典名言重申堅定立場：「不管是什麼理由，都無法說服我酒駕的合理性」。

他喊「沒路用的人才會酒駕」！恩熙俊7年前怒罵片網瘋傳：哇X講得真好

恩熙俊身為品酒創作者，沒做過酒駕的不良行為，且一直倡導正確飲酒觀念。（圖／翻攝自IG ＠jengsu）

貼文再被挖出，迄今累積66萬次瀏覽數、高達3.5萬人按讚，網友直言「X講的真好」、「他在某一年酒精路跑（高爾宣、ØZI、阿達那年）還揪他們一起說酒駕去X，超優秀的」、「說得好 ，酒駕就是無路用的卡X」、「他是最有資格說這句話的男人」、「他雖然愛喝酒但他也沒酒駕，沒路用的人才酒駕」；還有許多不知道恩熙俊的網友也表示「雖然不認識你，但我覺得你罵的對」、「哇X我沒看過這個恩熙俊，但說得好，水啦」。另外，恩熙俊是引領台灣「酒精路跑」風潮的知名品酒創作者，曾為了「喝酒後的隔夜到底能不能開車」的疑問，直接前往交通部找當時的部長林佳龍解答，他希望透過自己身為公眾人物的影響力，來倡導正確飲酒觀念；最後得出結論為，因為每個人的心代謝速度都不同，所以即使只喝一點，隔夜開車還是會有風險存在，導致注意力不集中、判斷力不足、反應力降低等，建議大眾能避免就不要冒險，保障自己的同時，也是為了他人安全著想。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：「沒路用的人才會酒駕」！網瘋傳恩熙俊怒飆「7字國罵」影片：講得真好

