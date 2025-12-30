沒車借、沒位還掰了！高雄大學導入電輔調度車 效率翻倍更環保

Youbike在高雄大學導入微型電輔調度車，不僅增進調度效率，也讓調度過程更安全、環保。（任義宇攝）

占地達82.5公頃的高雄大學，校內共9座Youbike2.0站點成學生往返教室、宿舍等好夥伴，不過也容易在上、下課熱門時段，遭遇「沒車借」、「沒位還」窘境，校方與交通局、微笑單車公司合作，導入南台灣首輛電輔微型調度車，成繼台灣大學後第二所大學採用，增進整體調度效率，改善租車體驗。

微型Youbike調度車今日在高雄大學行政大樓舉行發布會，會中高雄大學總務長陳怡凱指出，高大校園面積達82.5公頃，校內共有9座Youbike2.0站點、共可提供291位借還車停車柱，平均每月有超過4萬人次使用，顯示校園通勤需求明顯。

廣告 廣告

Youbike在高雄大學導入微型電輔調度車，不僅增進調度效率，也讓調度過程更安全、環保。（任義宇攝）

不過陳怡凱坦言，無論是學生、還是教職員，都時常反映在尖峰時段，常面臨「沒車借」、「沒位還」窘境，分析使用狀況，在上午時段大批學生從宿舍前往教室，宿舍周邊車輛一下就被借光，但教室區停車柱卻容易被停滿，只能靠工作人員「一手牽兩台車」辛苦調度車輛。

微笑單車公司總經理何友仁表示，校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，傳統採用人力、貨車調度方式難以滿足需求，因此在高雄大學率先導入新型的微型電輔調度車，採用48V電力輔助系統，一次可載運7輛YouBike，初期提供2輛在校園內調度使用

何友仁說，高雄大學是繼台灣大學後，第二處導入新型調度車的校園，能滿足校園使用特性，提供高頻率、高效率調車，滿足學生需求，相較傳統調度貨車，新型電輔調度車在校園內穿梭更環保、安靜且安全，會持續在合適的校園中導入，透露中山大學會是下一所導入學校。

高雄市交通局副局長劉建邦提到，高雄市是全台首座導入Youbike2.0的城市，目前已有1,471處租賃站，平均每月使用人次約1870萬，深獲市民信賴，也成校園通勤好夥伴，會持續與微笑單車評估新型調度車導入到更多場域使用外，也會爭取設置更多站點，改善使用者體驗。

更多中時新聞網報導

MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力

消費革新 營造購物體驗成挑戰

深度留客 數位帳戶向超大戶招手