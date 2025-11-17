沒車怎違停？游淑慧收「違停通知」 要求登假網頁確認

台北市 / 綜合報導

小心又是詐騙，台北市議員游淑慧在臉書發文，收到一封郵件，通知她有違停紀錄要點進去網址確認。但她根本沒車，明顯就是詐騙。公路局做出回應。從今年8月開始，就已經暫停使用電子郵件通知違規罰鍰。

台北市議員游淑慧說：「所以我差一點，一秒鐘就要去登入去繳納，但後來我想到我名下沒有車，所以我又再去反覆再去確認。」台北市議員游淑慧，日前收到一封郵件，提醒要登錄確認，網頁點進去，乍看是監理站的網頁，但其實是假的，游淑慧驚覺是詐騙，立刻發上網提醒民眾，絕對要多注意，因為要是不小心，把資料輸入進去，個資就很有可能被利用。

台北市議員游淑慧說：「當過十幾年公務員了，那連我都會差一點被騙，那可見它這一封電子郵件形式非常的逼真，習慣網路繳費的人的詐騙，因為我們常常，違停這種事可能，大家多少都會遇到。」

真假網站比一比，詐騙集團的網頁和監理站，網址上都有MVDIS，而也網路介面幾乎一樣，很容易讓人陷於錯誤，但可以從網址上有沒有GOV.TW，分辨是否為政府網頁。

台北市議員游淑慧說：「所以我們習慣性的就是，一根手指頭就登錄了，然後就key上自己的個資，甚至信用卡資料，再加上裡面因為提到，就是只有900塊，那因為金額很低，那大家也會戒心放低。」

對此公路局也做出回應，任何違規通知都是以紙本為主，也從今年8月開始，全面暫停使用電子郵件，通知交通違規催繳，提醒民眾可要睜大眼睛，不要以為是公家單位就掉以輕心。

