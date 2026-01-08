「沒辦不下來的貸款」黑幫勾結車行貸款狂詐2億！1條龍詐乾台北婦3365萬

記者潘靚緯／台中報導

該集團將位於台中的「和Ｘ汽車」作為犯罪掩護基地，表面從事中古車買賣，私下卻經營融資及不動產抵押貸款。（圖／翻攝畫面）

詐騙集團手段再進化，甚至與黑幫、地下融資及二手車行鏈結，將被害人一步步剝皮、榨乾。刑事警察局中部打擊犯罪中心與嘉義地檢署聯手破獲「一條龍式」貸款詐欺案，查出四海幫海功堂吳姓副堂主與竹聯幫楊姓幹部為首的不法集團聯手，涉勾結柬埔寨境外詐騙機房，鎖定受害民眾，先掏空積蓄，再轉介到二手車行做不動產抵押貸款，初步清查有47人受害，財損逾2億，其中一位台北市70歲婦人，前後被騙走3365萬，成了最大苦主。

警方突襲吳姓主嫌的住處，搜出多張抵押土地房產資料，台北一名70歲婦被榨乾騙走3365萬。(圖／翻攝畫面)

檢警調查發現，四海幫海青堂吳姓副堂主（30歲）夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部（32歲）聯手，勾結設在柬埔寨境外詐騙機房，該集團將位於台中的「和Ｘ汽車」作為犯罪掩護基地，表面從事中古車買賣，私下卻經營融資及不動產抵押貸款。

集團更於社群平台廣發「貸款通」、「鈔急貸」等廣告，誆稱「沒有辦不下來的貸款」等宣傳招攬民眾，更打出「警示戶、呆帳皆可處理」等口號誘騙被害人。當被害人被假檢警手法詐騙至身無分文時，車行成員便粉墨登場，仲介被害人向特定金主及地政士辦理不動產抵押。

詐團在社群平台狂打貸款廣告，趁被害人身無分文或缺乏資金時，由二手車行仲介被害人向特定金主及地政士辦理不動產抵押，並從中抽取高達10%至15%的服務費及重利。(圖／翻攝畫面)

集團成員為確保被害人能順利取得款項供其收割，甚至會親自陪同被害人前往地政事務所辦理對保，並假冒債權人身分應付臨櫃職員的關懷提問，以躲避警方盤查。等到貸款金額撥付後，隨即由集團車手收走款項，車行及地政士再從中抽取高達10%至15%的服務費及重利。台北市一名70歲婦人，先遭到股票群組假投資詐騙損失2665萬，再被以房產抵押貸款詐欺損失700萬元，先詐乾又再剝皮，損失高達3365萬。

案經專案小組佈線半年，自114年4月起到8月間發動三波強勢掃蕩，共逮捕吳姓主嫌、楊姓嫌犯及車行成員、掮客、金主、地政士、車手共34名犯嫌到案。為防止被害人房產遭賤賣或轉手，警方即時向嘉義地院聲請裁准扣押和Ｘ汽車金融帳戶及11筆價值約5000萬元的不動產與土地。全案詢後依詐欺、重利、洗錢及組織犯罪等多項重罪移送嘉義地檢署偵辦。

