沒辦成也能退費！勞動部預告代辦契約草案：可歸責業者最高賠3倍

外交部與多國簽訂度假打工協議，多數國人委託代辦公司代為辦理相關業務，但在新冠肺炎期間未能順利成行衍生多起消費爭議，勞動部日前訂定「打工度假代辦服務應注意事項」，近日則預告訂定「打工度假代辦服務定型化契約應記載及不得記載事項」提及若是可歸責於業者導致未能於期限內完成，則業者最高要賠償最高至少3倍的代辦服務費用。

依預告草案指出，業者應盡善良管理人注意義務，若因過失等導致消費者損害時，應至少賠償1倍的金額予消費者，若是服務費用為0元時，則以消費者向海外機構繳交費用至少2倍賠償；若是可歸責於業者導致未能依期限及計畫完成，則業者應至少賠償2倍打工度假代辦服務費用，若是代辦服務費用為0元，消費者則可要求至少3倍海外相關配合機構繳交費用未能退還金額賠償。

此外，在業者完成委任事項前，消費者可以隨時終止契約，但退費範圍則依時間不同為可退0％至70％不等。若是因天災、戰亂、罷工、交通阻絕、政府命令或其他不可歸責於雙方當事人事由導致事務不能完成時，則業者僅能扣除必要費用後退還消費者。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長林季微說，會開始討論應記載及不得記載事項則是因為新冠肺炎疫情發生後各國航班中止等衍生部分消費爭議，因此盼藉此次草案明定消費者及業者之間退費等事項，且考量消費者居於弱勢因此要求業者多負擔責任。

林季微坦言，目前海外打工代辦免經許可即可辦理相關業務，因此未有統計代辦業者家數，但若涉及提供職缺、就業媒合等則應取得「就業服務」許可始得辦理。

