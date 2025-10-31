沒退路了！道奇主帥暗示大谷翔平G7隨時待命 救援或開局都在選項內
世界大賽陷入2勝3敗背水一戰的洛杉磯道奇，總教練Dave Roberts今（31）日於多倫多受訪時表示，不排除在第6戰之後讓大谷翔平登板救援，甚至在必要時擔任「開局投手（Opener）」角色。
總教練Roberts指出：「既然已經沒有退路了，為了贏球，什麼都會考慮。」Roberts強調，若系列賽逼進第7戰，「大谷除了登板救援，也不排除擔任開局投手，所有的選項都在討論範圍內，任何可能性都會納入考慮。」
道奇隊今日在藍鳥主場進行賽前練習，預定明日先發的山本由伸完成傳接球測試手感。大谷翔平則透過自由打擊進行調整，維持打擊節奏；守護神佐佐木朗希也進行傳接球訓練，保持比賽狀態。
更多鏡報報導
怪力！大谷翔平熱身轟150公尺全壘打 道奇打擊教練讚狀況超好「不擔心」
大谷翔平被K到跪地！嘻哈天王Drake社群開嘲諷 藍鳥球迷怒轟「別搞了」
道奇1比6再敗藍鳥陷聽牌危機！大谷翔平打擊低潮 主帥批關鍵失誤送勝機
其他人也在看
台灣年底申請WHO認證 可望成亞洲首個「消滅C肝」國家
肝癌長年位居國人十大癌症死因第二，主要致病原因包括B型與C型肝炎。近年隨著C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物、擴大篩檢與治療，讓診斷及治療涵蓋率突破9成，台灣預計於今年底正式向世界衛生組織（WHO）申請「C肝消除認證」，有望成為亞洲首個成功消滅C肝的國家。太報 ・ 4 小時前
中藥正益方 縮短新冠轉陰天數
新冠病毒感染大多以輕症為表現，依規定無法取得抗病毒藥物，然而輕症依然會影響日常生活，也有演變成中重症的風險。北榮2022年研發出一款中藥「榮陽正益方」，雖然名氣不及「清冠一號」，卻做過隨機對照的臨床試驗。傳統醫學部將輕症患者2組，1組接受西藥治療，1組服用正益方，發現後者比前者提早4天轉陰，能抑制病毒與人體結合、抑制發炎反應，具有類似疫苗的作用。中時新聞網 ・ 14 小時前
大谷翔平G6、G7轉救援？Roberts證實：需要所有幫助
洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts在今（30日）賽前記者會上透露，大谷翔平極有可能在關鍵的第6戰或第7戰，以救援投手身分待命。Roberts表示，屆時球隊將需要「所有能得到的幫助」，暗示將視情況啟用大谷。大谷翔平本人日前也已表態，他已做好準備，隨時可以登板。鏡報 ・ 1 天前
全美瘋世界大賽！大谷翔平先發締造1480萬收視人次 創近8年第二高紀錄
世界大賽第4戰29日由洛杉磯道奇對決多倫多藍鳥，由道奇「二刀流」球星大谷翔平先發登板，在美國創下近8年來第二高收視紀錄。根據FOX Sports於今（31日）公布的數據，該場比賽於FOX主頻道、西語頻道與FOX Sports串流平台的合計觀眾人數達1480萬7000人。鏡報 ・ 6 小時前
大谷逃不出的五指山！藍鳥菜鳥G5先發狂飆12K 改寫世界大賽新秀三振紀錄
體育中心／黃崇超報導世界大賽G5藍鳥隊在道奇主場頻頻刷新歷史紀錄，繼首局連續敲出全壘打之後，今天（30日）22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局僅挨1發陽春砲，用104球狂飆12次三振，創下生涯單場最多次三振，同時改寫世界大賽新秀投手單場最多的三振次數，成為史上第一人。FTV Sports ・ 1 天前
藍鳥強襲洛城先聽牌！大谷翔平再度掛蛋 道奇牛棚再崩盤陷淘汰邊緣
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯進行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰以2勝3敗落後，被藍鳥率先取得聽牌優勢。大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，4打數無安打，連續兩戰陷入低潮。鏡報 ・ 1 天前
吳怡農遞交意願表爭取綠營北市提名 即起啟動客廳會
（中央社記者賴于榛台北31日電）為爭取民進黨提名參選台北市長，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天赴民進黨中央遞交意願表，同時宣布啟動客廳會。他說，台北市生活現狀多年未改變，期待以過去多元經驗與視角，讓台北市成為更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。中央社 ・ 2 小時前
燃燒鬥魂！山本由伸世界大賽G3主動請戰救援 佐佐木朗希反應曝光掀熱議
28日世界大賽第3戰道奇與藍鳥鏖戰18局、歷時6小時39分，成為系列賽最漫長的對決。比賽中，道奇王牌投手山本由伸展現強烈求勝意志，主動表示願意臨時上場救援，讓場邊的佐佐木朗希驚訝到脫口而出：「マジ（真的嗎）？」這段畫面隨後在社群上引發熱烈討論。鏡報 ・ 5 小時前
孤注一擲！道奇總教練考慮大谷翔平「三刀流」 二刀流奇蹟成最後希望
洛杉磯道奇總教練Dave Roberts今（31）日在世界大賽第6戰賽前受訪時坦言，球隊已進入「無路可退」階段，包含讓大谷翔平第6戰救援、第7戰擔任開局投手（Opener）、甚至中繼登板後改守外野等各種可能方案「全都在考慮之列」。目前道奇以2勝3敗落後藍鳥，明日將由山本由伸先發登板，力拚延長戰線。鏡報 ・ 5 小時前
「台灣鐵捕」林家正現身北海道火腿隊主場 球團曝：練習生身分參加一軍秋訓
即時中心／綜合報導旅美選手林家正在去年的世界12強棒球賽，以「台灣鐵捕」身份助台灣隊奪下隊史首冠，今（31）日意外現身日本職棒北海道火腿鬥士的主場ES CON FIELD。火腿球團對此表示，林家正是以練習生身分，參加球隊一軍秋訓。FTV Sports ・ 6 小時前
健檢紅字不是警告，是身體的「預告」——從健檢報告看常見異常指標的臨床意涵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌健檢報告出現紅字不代表病入膏肓，而是身體發出的警訊。高膽固醇、血糖、尿酸與肝功能異常，往往與代謝症候群、脂肪肝及糖尿病風險相關。透過均衡飲食、規律運動與早期介入，多數指數可逆轉並恢復健康。了解健檢紅字的意涵，是預防慢性病、守護中年健康的關鍵一步。每年定期健檢後，報告總有那麼幾欄紅字——膽固醇、血糖、尿酸、肝功能指數……這些紅字項目，在台灣50歲以上的男性中極為常見。根據衛福部國健署數據，約有近四成中老年人符合「代謝症候群」的診斷標準，其組成要素也常是健檢紅字的來源。本文將以臨床常見的健檢異常指標為例，提供醫學解釋與生活建議，協助民眾理解這些「紅字」背後的健康訊息，從而及早預防慢性病風險。1. 總膽固醇（TC）與低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）偏高定義與臨床意義：總膽固醇 ≥ 200 mg/dLLDL-C ≥ 130 mg/dL（高風險者應 40 IU/L（依各實驗室參考值略有不同）➡️GPT單獨上升常見於非酒精性脂肪肝（NAFLD）；若GOT與GPT皆升高，應排除酒精性肝病、病毒性肝炎或藥物性肝毒性。改善建議：減重（BMI降至24以下）可顯著改善KingNet 國家網路醫藥 ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 11 小時前
MLB》找到封鎖大谷翔平打擊的策略 藍鳥教頭：變換球速、球種與進壘角度
多倫多藍鳥隊在世界大賽第4戰及第5戰讓洛杉磯道奇隊大谷翔平7打數沒有安打，藍鳥隊總教練John Schneider談到大谷翔平的「封鎖策略」，揭露了球隊能成功壓制他的原因。TSNA ・ 7 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 7 小時前
大谷翔平可能在道奇奪冠時擔任終結者嗎？本人這樣回應
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今天賽後說他有心理準備，會在未來的比賽再上場投球，當被問到有沒有可能在道奇要拿下第四勝的比賽擔任終結者，大谷給了否定的答案。FTV Sports ・ 2 天前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
再見了柯蕭！最後一次告別道奇球場 賽後合影球場員工「這一幕藏洋蔥」
體育中心/蔡晴景報導道奇在世界大賽第五戰不敵藍鳥，系列賽陷入2比3落後，這也是今年賽季道奇在主場的最後一戰，意味著季後將引退的準名人堂巨投柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分踏進道奇球場。賽後他特意走出休息區，向滿場球迷感性道別，也在散場後與球場工作人員合影，成為比賽之外的暖心一幕。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 20 小時前