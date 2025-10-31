沒退路了！道奇主帥暗示大谷翔平G7隨時待命 救援或開局都在選項內

總教練Dave Roberts說明，大谷翔平可能在G6後，登板救援或擔任開局投手，一切都有可能。圖／翻攝自X@Dodgers

世界大賽陷入2勝3敗背水一戰的洛杉磯道奇，總教練Dave Roberts今（31）日於多倫多受訪時表示，不排除在第6戰之後讓大谷翔平登板救援，甚至在必要時擔任「開局投手（Opener）」角色。

總教練Roberts指出：「既然已經沒有退路了，為了贏球，什麼都會考慮。」Roberts強調，若系列賽逼進第7戰，「大谷除了登板救援，也不排除擔任開局投手，所有的選項都在討論範圍內，任何可能性都會納入考慮。」

道奇隊今日在藍鳥主場進行賽前練習，預定明日先發的山本由伸完成傳接球測試手感。大谷翔平則透過自由打擊進行調整，維持打擊節奏；守護神佐佐木朗希也進行傳接球訓練，保持比賽狀態。



