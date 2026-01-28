沒通報賠慘！豐原蛋雞場染禽流感 7千隻撲殺零補償再開罰

台中市豐原區某蛋雞場1700隻蛋雞異常死亡，台中市政府送驗結果顯示為H5N1高病原禽流感。圖為該養雞場，大門深鎖。（李京昇攝）

台中市豐原區某蛋雞場1700隻蛋雞異常死亡，台中市政府送驗結果顯示為H5N1高病原禽流感。農業部防檢署表示，全場7000隻蛋雞依法將全面撲殺，因業者未主動通報雞隻異常死亡，無法獲得補償，後續台中市政府也會依法對業者開罰，金額為5萬至100萬。

農業部防檢署副署長傅學理表示，根據《動物傳染病防治條例》，若動物異常死亡，動物所有人或管理人有義務向動物防疫機關報告，該業者卻未主動向台中市動保處通報，台中市政府後續將依違法情節開罰5萬至100萬罰緩，而該場的蛋雞將全數撲殺，因業者未主動通報，不會給予補償。

他指出，若該場後續要復養，業者需接受教育訓練，並經採樣確認全場環境為陰性。

傅學理說，時值候鳥準備北返，每年1至2月份是禽流感高峰期，提醒業者做好清潔消毒、人車管制及圍網等防疫措施，近來天氣變冷，容易使得雞隻緊迫、染疫，也應注意保溫及通風，減少禽流感發生的機會。

