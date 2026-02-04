沒進展？ 「三鐵孤兒」鹿港轉運站最新進度曝光

鹿港轉運站工程預訂今年底完工，目前仍在進行地下室工程。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「三鐵孤兒」的鹿港小鎮正在進行轉運站工程，但開工10個月以來，卻仍然看不到建物，令民眾質疑「今年底會完工嗎？」，對此，縣府交通處處長林孟弘表示，進度微幅超前0.48％，由於轉運站與酒店的地面下工程是一起做，所需時間較長，等到施作地面上工程，就可明顯看到進度！

林孟弘指出，鹿港轉運站BOT案將興建2棟主體建築物，1棟是「鹿港英迪格酒店」，另1棟是客運轉運車站，但兩棟的地下工程是一起做，大型機具都有進駐在施工，因為灌漿也要2、30天，等到基礎進度完成後，接下來進行地面上工程，就可以加快，也可以從圍籬外看到建物興建的進度。

林孟弘表示，鹿港轉運站地下室與地上一樓都將提供停車空間，地下一樓提供114席汽車格，地上一樓提供75席機車格，6席友善車位，以及54席自行車位，對可紓解鹿港轉運站與市區的停車需求。

由於鹿港轉運站的工程原訂是今年底要完工，林孟弘強調，目前工程進度已達25.58％，微幅超前0.48％，工程進度都有在掌握中。

鹿港轉運站基地位於鹿港鎮建國路，佔地將近3000坪，鄰近生態公園、鹿港體育場、鹿江中小學，距離最近的景點為鹿港老街與鹿港天后宮，提供6席大客車服務月台，將整合2條市區客運、10條公路客運，以及1條國道客運，預計2026年底啟用。鹿港英迪格酒店工程部分，將興建地下1樓、地上10樓建物，預計2028年完工。

三鐵孤兒的鹿港小鎮，地方期待轉運站能及早啟用。(記者劉曉欣攝)

鹿港轉運站BOT案將興建2棟主體建築物，1棟是「鹿港英迪格酒店」，另1棟是客運轉運車站，但兩棟建物的地下層是一起施工。(記者劉曉欣攝)

