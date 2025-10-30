沒進科技業人生無望？「逾5萬薪水」職業曝 1泛國營工作受關注
近日有網友發文詢問，全球進入AI時代，但台灣非科技業根本吃不到這波好處，不在科技業工作是不是這輩子沒救？但也有民眾發起「底薪5萬非科技業／金融業的工作」詢問，文章曝光後，許多人踴躍回應，其中一名網友分享，自己在泛國營的台灣高鐵工作，年資兩年薪水6萬多，引起廣泛討論。
近日一名網友在PTT《WomenTalk版》以「進不去科技業這輩子還有救嗎」發文表示，現在全球進入AI時代，台灣科技業爆發，不只是台積電、聯電，隨便一間科技公司都有沾上邊，連系統廠、記憶體廠營收都爆發性成長。
他接著說到，反觀台灣非科技業的根本吃不到這波好處，只有吃到房價、物價上漲帶來的壞處，傳產、餐飲、文組或是公務員整個慘到不行，「現在台灣不在科技業工作的人，這輩子是不是沒救了？」對此，大部分網友回應，「當他們的股東啊」、「沒救，躺平」、「這輩子就這樣了」、「在台灣只有科技業與其他產業兩種」。
不過有民眾在Dcard發起討論，詢問其他人「底薪5萬非科技業/金融業的工作」，並稱自己從事設計業，光底薪就有5萬，獎金分紅看公司營收，且非管理職。
對此，許多人回應，「公職護理師年資2年，薪水5.7萬」、「護理師特殊單位，底薪52500，工時12小時以上不能報加班」、「醫療業業務，5萬8」、「機械傳產的設計，年資一年，底薪6萬，早八晚五」、「工程顧問，6.6萬」、「語言治療師，底薪6萬5」、「海運業務，相關產業年資6年，底薪6萬，保13個月，不含業績獎金」。
此外，還有一名台灣高鐵的員工曝光自己的薪水，年資兩年維修類，非管理職，最基層，底薪5萬，現在薪水近6.4萬。其他人看到後都很羨慕，但他也坦言，自己從事的職務比較稀缺，薪水才有這麼多，與付出相比也是應該的。
