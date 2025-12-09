沒遇過這麼大地震！旅日台人曝「7.5強震」驚恐瞬間

日本是不少台灣人出國首選國家，這回青森發生7.5強震，對不少台灣旅客來說，真的是嚇壞了。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





日本是不少台灣人出國首選國家，這回青森發生7.5強震，對不少台灣旅客來說真的是嚇壞了。不少旅客用手機拍下地震瞬間，有人是在飯店內蹲下作掩護，還有人開車外出，直接把車停在馬路上，連動都不敢動。對此有台灣旅客說，這是人生中第一次遇到這麼大的地震。

深夜10點15分，日本函館鏡頭君不只拍下城市美景，鏡頭劇烈搖晃且越搖越大，甚至路燈疑似跳電也從亮變暗。半路遇上強震來襲，儘管路口亮起綠燈，不少用路人也嚇得不敢移動。

在北海道台灣遊客：「大地震，剛超大的警報，快哭了。」

突如其來的大地震，讓台灣旅客瞬間崩潰。在北海道台灣遊客：「還在搖，現在還在搖，沒在動，車在搖。我以為是台灣欸。」

雖然地震對台灣人來說習以為常，但是第一次在日本遇上7.5強震，不只搖晃感受明顯，甚至...居住札幌台灣人北海道女婿：「地震大概持續了一分多鐘，房子木造的房子都有在左右的搖晃，有這個嘎嘎作響。」

YouTuber北海道女婿就分享，在札幌住了5年，是第一次遇上這麼大的地震。但不只他，在日台人凱希當時人也在札幌，拍下住家裡的耶誕樹左搖右晃，直呼搖到頭超暈。另外還有台灣旅客到札幌旅遊，結果遇上強震，原以為只是小晃小晃，沒想到卻是越搖越大。

而這起7.5的青森大地震，連在東京的台灣旅客也感受到搖晃。在東京台灣遊客：「好大，晃超大。」

旅遊北海道返台旅客：「就有點嚇到，在台灣還沒有遇到那麼大的地震過，（搖晃）40秒左右，一分鐘吧甚至更久，就大概3、4級的感覺吧，對，也是有一點強度的。」

在札幌的台灣滑雪教練，當下正在跟其他教練開會，警報齊響，一度還以為強震會讓滑雪行程全被打亂。

北海道滑雪教練小廖：「因為（相關單位）只要有一點點猶豫，他就會直接把雪場關閉，啊今天（9日）應該是早上檢查，覺得沒有事了就開了。」

7.5青森強震，不只讓日本人驚嚇恐慌，也讓不少台灣遊客餘悸猶存。

