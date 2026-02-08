沒過問《世紀血案》導演背景就接拍 Junior揭業界真實面：不是每個人都有權利

Junior（韓宜邦）參演《世紀血案》。翻攝臉書

Junior（韓宜邦）在電影《世紀血案》中飾演民主運動參與者、前立法委員康寧祥，對於製片方並未向當事人取得同意拍攝，且涉及林義雄家門血案，Junior於8日深夜發千字道歉文，其中也提到為何沒有質疑導演背景原因。

《世紀血案》導演徐琨華被起底，祖父就是昔警備總部發言人徐梅鄰上將，被認為「加害者後代消費過去的受害者」。Junior發文提到，「有人問：怎麼接戲前都不問問導演背景？怎麼都不搞清楚資金來源？」也說：「我可以理解你們的疑惑，這樣的疑問很直接了當。」

Junior並解釋：「可是我們身在這個行業，並不是每個人都覺得自己有權利過問這些，也並不是每個問題都一定會有正確答案，更遑論該去想到要去搞清楚劇組的親戚背景。」但這次經驗也讓他學到教訓，「所以，我無法卸責，我為自己的錯誤道歉， 對因為這部電影而被再一次拉扯傷口的人傳遞我的歉疚。」

Junior曝演員路上被教育：不能細看太多

此外，Junior也承認，自己在演員道路上被教育過：「劇本裡你的角色不該知道的事情，你就不能細看太多，因為那會影響你的表演。角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應而留下不該有的痕跡。所以我會在大略看完劇本後，找出有我的片段開始投入做功課。剩下的，我必須相信我的導演，至少對我而言如此。」

但這次事件，也讓Junior發現這樣的做法不夠謹慎，「尤其是對真實發生過的歷史，令人悲痛不已的事實。」他也演過很多真人真事的角色，「劇組們都有來來回回跟本尊討論以及徵求同意，因此多年下來，我疏忽了。」合約上製作方明確寫「拍攝已獲得合法授權」，卻沒有進一步查證是何種授權，「我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。」



