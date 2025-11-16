沒過敏原卻一直過敏？ 醫曝真相：根本是「這原因」自己打自己
【記者黃泓哲／台北報導】近來不少人抱怨「明明沒有過敏原，身體卻天天像在過敏」，皮膚癢、鼻塞、氣喘、腸胃翻攪，甚至連睡眠跟情緒都受影響。基因醫師張家銘在臉書分享指出，最新2025年《The Journal of Allergy and Clinical Immunology》綜論發現，這可能不是傳統的食物或環境過敏，而是免疫系統「搞錯對象」，把自己的蛋白質當成敵人，啟動肥大細胞與嗜鹼性球，造成所謂「IgE自體過敏」。
張家銘說，IgE自體過敏介在自體免疫與過敏體質之間，看似過敏反應，實際上卻是免疫系統自己誤判、對自己「亂開火」。因此患者明明海鮮不吃、塵蟎不碰，皮膚測試也都是陰性，症狀卻一波比一波嚴重。這類情況常見於異位性皮膚炎、氣喘、慢性蕁麻疹、紅斑性狼瘡等疾病，「不是外界刺激你，是身體誤以為世界很危險，先發動攻擊」。
其實日常生活早就透露端倪，例如熬夜隔天皮膚就癢、壓力大容易氣喘或蕁麻疹爆炸、天氣變化就鼻塞喉緊、腸胃容易脹痛、做醫美後發炎加劇，甚至感冒後自體免疫疾病突然惡化。張家銘強調，「這不是脆弱，是免疫過度保護你」。想讓身體恢復平衡，關鍵不是壓制免疫，而是把免疫系統從「備戰模式」慢慢帶回「和平模式」。
他建議，規律作息是免疫最強的重置鍵，而保護皮膚屏障、三週飲食減法（戒糖、加工食物、酒）、每天讓神經系統放鬆，以及記錄身體容易發炎的觸發因素，都能有效降低免疫誤判。未來醫療也會朝「重新教育免疫系統」前進，包括抗IgE與抗IL 4/13治療，不是關掉免疫，而是提醒它「你搞錯對象了」。張家銘提醒，若覺得自己「沒有過敏原卻一直過敏」，別急著怪身體壞掉，而是學會讓免疫安心，身體自然會慢慢回到正常狀態。
