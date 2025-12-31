沒達標直接退件！中國下通牒晶片擴產「設備50%國產」 終極目標全自製

記者蒲世芸／綜合報導

據路透社30日報導，多名知情人士指出，中國正要求晶片製造商在新增產能時，至少有5成必須使用中國本土製造的設備，以作為取得官方核准建廠或擴廠的重要條件。這項規定雖仍未公開成文，但近幾個月來，相關企業已被主管機關明確告知，必須透過採購標案證明「至少一半設備來自國產」。

中國正全力擺脫在高科技供應鏈上對外國廠商的依賴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

報導提到，未達門檻的申請案通常會遭到退回，不過官方仍會依供應限制提供一定彈性；對於國產設備尚未成熟的先進製程產線，要求也相對較寬。一名消息人士直言，「官方其實希望比例能遠高於50%，最終目標是讓晶圓廠100%使用國產設備。」

美中科技戰的關鍵一步

外界普遍認為，這項「50%規定」是北京為擺脫對外國技術依賴所推出的最具指標性措施之一。自美國在2023年加強科技出口管制、禁止向中國出售先進AI晶片與半導體設備後，中國打造自給自足半導體供應鏈的腳步明顯加快。

廣告 廣告

雖然美國出口禁令僅封鎖最尖端工具，但這項新規已促使中國晶圓廠，即便在美國、日本、南韓與歐洲設備仍可取得的情況下，也傾向優先選用國產供應商。

傾舉國之力全面推進

中國國家主席習近平近年多次呼籲，要傾全國之力來打造完全自主的半導體供應鏈，動員全國數以千計的工程師與研究人員投入。這項努力橫跨整個產業鏈。而中國科學家正全力研發可生產尖端晶片的設備原型，這也正是華府多年來試圖阻止的發展方向。

美中科技戰持續升溫。（圖／翻攝自白宮官網）

一名中國最大晶片設備製造商北方華創（Naura）的前員工指出，過去像中芯國際（SMIC）這類本土晶圓廠「更偏好美國設備，幾乎不給中國廠商機會」，但在2023年美國出口限制上路後，「中國晶圓廠別無選擇，只能與國產供應商合作」。

大砸錢扶植產業

同時，北京也透過「大基金」（國家集成電路產業投資基金）持續砸錢扶植產業，於2024年成立了第三期基金，資本額高達3,440億元人民幣（約新台幣1.55兆元）。

習近平致力推動的政策，現在效果也已開始浮現。知情人士指出，在關鍵製程之一的蝕刻設備領域，中國最大晶片設備商北方華創，正於中芯國際的7奈米先進製程產線測試其蝕刻工具。這項進展為北方華創成功在14奈米產線部署設備之後，因而被視為國產技術快速進步的象徵。

「北方華創蝕刻技術的進展，與政府要求晶圓廠至少使用50%國產設備有很大關係。」一名消息人士直言，這項政策「迫使企業必須加快提升實力」。

中國國產廠商追趕速度快

過去，中國先進蝕刻設備主要由美商科林研發（Lam Research）與日商東京威力科創（Tokyo Electron）供應，但如今部分市佔正被北方華創與其競爭對手中微半導體（AMEC）取代。

中國的快速追趕，也讓全球競爭對手備感壓力。數據顯示，北方華創在2025年申請779件專利，是2020、2021年的兩倍以上；中微半導體則申請259件。營收表現同樣亮眼，北方華創2025年上半年營收年增加3成至160億元人民幣（約新台幣719億元），中微半導體也成長逾4成至50億元人民幣（約新台幣225億元）。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

全球僅5把！李在明開箱川普贈白宮金鑰 笑問：能直接開門嗎？

不談戀愛談工作！美求職者把Tinder當LinkedIn用 竟直接敲開面試大門

3370萬人受害！酷澎賠償竟發「自家抵用券」 遭批嘲弄消費者、強迫推銷

軍演秀肌肉、擋賴清德過境美 美媒：習近平「勝利」結束2025年這回合

