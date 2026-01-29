沒選家鄉！93萬韓籍YTR震撼宣布「在台灣買房」 關鍵主因曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

肌肉山山宣布在台灣買房。（圖／翻攝自YouTube）

韓國籍YTR「肌肉山山」來台發展多年，經營的頻道也有93.7萬訂閱，深受粉絲喜愛，近日，肌肉山山透過影片宣布在台灣買房的喜訊，同時他也分享會選在台灣的真實原因。

肌肉山山透露買房的地理位置，總共有澳洲、韓國、台灣等地方可以選擇，而與妻子經過一年的思考，最終選擇住起來最舒服的台灣當作落腳處，雖然現今的肌肉山山需要背上房貸，不過他對於能夠有個家感到喜悅，至於選這間房子的原因，肌肉山山老婆透露最關鍵的是採光跟風景。

廣告 廣告

然而，肌肉山山新購入的房子目前還在裝修階段，但他仍搶先開箱格局給粉絲看，並分享未來的裝潢風格，最後，肌肉山山感謝所有觀眾對他長年以來的支持，坦言來到台灣發展、買房，這一切都是他人生中從未想過的事情，未來也會繼續跟粉絲分享有趣事物。

肌肉山山認為在台灣居住很幸福。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

小哈利不忍了！當眾抱怨庾澄慶「這行為」 伊能靜罕見出面解釋

韓職球團傳禁「台、韓兩邊跳」！李珠珢恐受影響 富邦育樂回應了

張惠妹近況曝光！私照突被大咖男歌手外流 男友不忍說話了

安芝儇OL裝太犯規！性感黑絲洩腿根 11秒火辣片流出網看呆

