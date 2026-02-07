「沒那麼嚴重」成毒瘤！《世紀血案》翻拍遭炎上 台大醫施景中：我拒看

記者簡浩正／台北報導

國片《世紀血案》日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議，該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。不過，有接演的演員在記者會說出「沒那麼嚴重」再度在網路發酵，連台大名醫施景中都表態抵制：「我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。」

據悉，李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員於本月1日出席殺青記者會，相關受訪片段近日被翻出。李千娜當時談及導演徐琨華拍攝該片的初衷時表示，表示若僅透過網路查到相關事件，「可能永遠都會活在恐懼當下」，認為透過電影重新梳理事件，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」

不過，此疑似不當發言迅速在網上引發熱議。不少網友批評李千娜用詞不當，質疑其發言缺乏對受害者與家屬的同理心，更直指相關說法淡化事件本身的嚴重性。留言區湧入大量指責聲浪，甚至出現抵制電影的呼聲。

對於國片《世紀血案》爭議，施景中今日於臉書發文，以下為全文：

經過了一整夜的沸騰，「也沒有這麼嚴重嘛」這句話，引發出來更多更多當年國民黨的血腥黑歷史的曝光。

我才知道，為什麼民主前輩林義雄在出殯現場跪姿怎麼奇怪？

我才知道，他去尋找母親女兒墓地，被黨國以「遊山玩水」為由，又把他抓回去關。後來母親和小孩的遺體，也因為沒人敢出售墓地給他，而冷凍櫃冰了四年。

還有許多人，也講出了她們自身的血淚史，不忍卒讀。

這一切，再加上最近一年多來在國會的荒腔走板演出，我確信KMT真的是台灣的毒瘤。

這一切歸功於「世紀血案」電影的推出。

不過，我是不可能去看這一部踐踏台灣人血淚苦痛拍出來的電影。

