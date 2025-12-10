沒重建經費？她嗆花蓮縣府：不把人民放眼裡

▲花蓮縣府稱光復不用重建經費！她氣炸列時間軸：沒把災民放眼裡。（圖／楊華美 花蓮縣議員臉書）

[NOWnews今日新聞] 馬太鞍堰塞湖洪災重創花蓮光復，明利村也因鳳凰颱風的強風豪雨幾乎滅村，但花蓮縣府提交的明年度（115年）總預算中，完全沒有編列災區重建經費。縣議員楊華美怒斥縣府是「倒果為因」，並公開列出時間軸，質疑縣府根本沒把災民放在眼裡。

楊華美表示，在中央特別預算尚未定案前，縣府就已將零重建經費的預算案送進議會，明顯是拒絕承擔地方政府的責任。她列出時間軸，縣府在10月14日將總預算送議會，正值馬太鞍洪災發生的第三週，但預算書中卻付之闕如。議會10月22日、10月30日兩度發函，要求縣府補入災後重建經費，縣府始終沒送出任何修正案。直到中央特別條例在12月2日拍板通過。楊華美質疑，縣府當時無法預知中央預算細節，卻早早就以中央特別預算為藉口推卸編列地方預算的責任，形同「睜眼說瞎話」。

楊華美進一步指出，中央特別預算通過，但縣府難辭其咎。她引述縣府12月2日自己的新聞稿，其中提到原特別預算案「只有約6%」真正補助到災民，其餘多數用於硬體與大型工程。這意味地方仍有許多中央補助不及、災民急需幫助的缺口。楊華美呼籲，縣政府作為地方父母官，職責就是必須編列重建預算，彌補中央補助的不足，要求縣府不應再將責任上推中央、下推公所，請正視災區困境。



