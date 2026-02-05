沒重美輕日！台積電熊本二廠「製程升級」 下週董事會將首度移師日本

台積電董事長暨總裁魏哲家（左2）與日本首相高市早苗（左3）。（翻攝自X@kihara_minoru）

今日台積電董事長暨總裁魏哲家在日本與首相高市早苗會面，魏哲家表示，台積電正評估熊本二廠採用3奈米製程生產，以因應強勁AI需求，同時國發會前主委劉鏡清曾指出，下週（2月10日）舉辦的台積電董事會，就將在日本舉行。

台積電不斷加碼對美投資，但在日本方面進度也持續推進，先前業界傳出，因熊本廠原先預期的客戶需求下降，熊本二廠將採用更先進製程節點，如今台積電證實，二廠有望採用3奈米製程。

台積公司董事長暨總裁魏哲家今（5）日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

同時，繼台積電於2025年2月11日首度將董事會移師美國舉辦後，前國發會主委兼台積電法人董事劉鏡清去年透露，台積電2026年2月的董事會將在日本熊本舉行，主要討論詳細生產計劃，強調：「日本優先順位不會下降。」隨著董事會即將在日本舉辦，日本投資細節有望更明朗。



