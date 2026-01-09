沒錢也得做！張麗善曝不惜咬牙舉債推免費營養午餐原因

雲林縣長張麗善今上午受訪說明為何要舉債推免費學生營養午餐原因。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善昨（9日）下午宣布將咬緊牙根不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。張麗善今早受訪，說明政策大轉彎的原因是看到16縣市都要推免費營養午餐，換做任何人都不願做二等公民，不跟進馬上就被比下去。

雲林縣府7日原本決定不跟進六都推行免費營養午餐政策，原因是財政狀況不允許。8日下午突然政策大轉彎，縣府發布新聞稿指出「縣府將咬緊牙根，不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。」

張麗善今（9日）受訪指出，7日本來以為只有六都實施免費營養午餐政策，後來現竟然有16個縣市都跟進，似乎只有濁水溪以南的縣市沒辦法讓孩子享受免費營養午餐，懸殊太大了。現在哪裡福利好，人口就往哪裡移動，六都老年人不用繳健保費，連年輕人都帶走，小孩讀書9年又不用繳營養午餐費；無法在都市生存的留在故鄉，負擔反而更大，所以斷然覺得算了，跟進營養午餐免費政策。

麗善表示，雲林縣免費營養午餐預算一學年估計需6億元，一餐50元計算、一學年200天，一學期要3億元，115學年度的9月至12月的經費將於4月間將追加預算。

至於財源，張麗善表示必須好好調配財政，如果真的不得已必須舉債，也一定要透過舉債來圓滿每一個孩子的營養午餐費。

張麗善強調，免費營養午餐福利應該由中央統籌，少子化政府鼓勵生育，但中央只給一次性補助，養育的負擔很大，中央應該思考如何減輕年輕人負擔，讓他們敢生敢養。

